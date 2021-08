Polizisten-Ausbildung : Wenn eine Sekunde zur Karriere fehlt

Es waren nur wenige Zentimeter, die Jana Spirovska und Nadine Oswald bisher von einer Laufbahn bei der hessischen Polizei abgehalten haben. Erst vor etwas mehr als einem Jahr wurde die Mindestgröße für alle, die in den Polizeidienst wollen, von 1,60 Meter auf 1,55 Meter gesenkt. Die Chance für die beiden jungen Frauen, die bisher an den fehlenden Zentimetern gescheitert waren. Körpergröße, so finden sie, sei doch ohnehin nicht entscheidend, um einen guten Job bei der Polizei zu machen.

Die 27 Jahre alte Oswald aus Hattersheim und die fünf Jahre jüngere Spirovska aus Fulda haben sich zusammen mit 13 weiteren Ambitionierten an diesem Morgen vor dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Lich versammelt. Sie wollen an einem Sport-Probetraining für Interessierte am höheren Dienst bei der Polizei teilnehmen. Die Truppe ist bunt: Neben Abiturienten finden sich Frauen und Männer, die bereits ein Studium abgeschlossen haben oder die vom Verwaltungsjob bei der Polizei in den aktiven Dienst wechseln wollen. Augenscheinlich ist niemand älter als 30, obwohl auch das Höchstalter von 32 auf 36 hochgesetzt wurde.