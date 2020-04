Geldkassette verlegt : Polizei hilft Greisin und findet sechsstellige Summe

Aktualisiert am

Zugriff: Wer Geld aus einer Kassette entnehmen will, muss wissen, wo sie sich befindet. Eine Greisin aus Darmstadt hatte das aber vergessen und rief die Polizei Bild: Picture-Alliance

Eine Greisin bunkert eine sechsstellige Summe in einer Geldkassette. Dann vergisst sie, wo sie ihre Barschaft deponiert hat. Und ruft in der Not die Polizei. Die Freunde und Helfer finden die Kassette und geben der Frau einen guten Rat.