Pläne der hessischen Regierung : Corona-Ampel für Rückkehr zur Normalität

Die Pläne sind noch nicht offiziell bekannt – aber auch kein Geheimnis. Die Landesregierung will anhand ihres überarbeiteten Eskalationskonzepts, das wie eine Ampel gesteuert werden soll, Schritt für Schritt zurück in die Normalität.

Helmut Schwan Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.

Kurzer Rückblick: Am 27. Februar 2020 wird die erste Corona-Infektion in Hessen amtlich registriert. Die Geschichte klingt in jenen Tagen noch ein wenig nach Folklore in einer globalisierten Welt. Ein Mitarbeiter einer Firma aus der mittelhessischen Provinz hat sich auf einer Dienstreise in der Lombardei angesteckt. Zwei Wochen später sind es täglich Hunderte Neuinfektionen in Hessen, es ist keine Zeit mehr zu klären, wie die Menschen mit dem Virus in Kontakt kamen. Von Mitte März bis Ende April werden nach und nach Schulen, Kitas, Geschäfte und Restaurants geschlossen, um die Welle zu brechen, von der zu dieser Zeit noch niemand ahnt, dass sie nur die erste ist. Das gelingt, auch, weil endlich eine Maskenpflicht in den Läden und im öffentlichen Nahverkehr eingeführt wird. Anfang Mai sind erste Lockerungen möglich, Museen und Friseursalons dürfen wieder öffnen. Was dann folgte, waren Fehleinschätzungen in den nächsten sieben Monaten.