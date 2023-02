Seit Jahren steigt die Zahl der Berufspendler. Die Folgen lassen sich exemplarisch in Frankfurt beobachten. Experten sehen das mit Sorge. In ländlichen Gegenden werden Autos aber nicht nur für den Weg zur Arbeit angeschafft.

Die Männer und Frauen am Lenkrad sehen rot: Alles steht auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt, dem wichtigsten Ost-West-Zubringer für die Frankfurter Bürotürme. Doch hier wird an diesem typischen Montagmorgen nichts zugebracht. Die Autos stehen Stoßstange an Stoßstange, statt Gas zu geben können die Fahrer nur auf die Bremse treten. Die Bremslichter schimmern auf dem nassen Asphalt. Und kaum können sie erlöschen, springen die Verkehrsampeln schon wieder auf Rot.

Die Frankfurter und die vielen, die in der Banken- und Messestadt ihren Arbeitsplatz haben, sind daran gewöhnt. Die Metropole am Main ist zwar nur Deutschlands fünftgrößte Stadt. Sie verzeichnet aber die meisten Pendler – lediglich das doppelt so große München kommt auf ein paar tausend mehr. Und ihre Zahl steigt kräftig: Allein seit 2013 ist eine Zahl an Pendlern dazugekommen, die der Einwohnerschaft Passaus entspricht.