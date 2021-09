Infektiologin Susanne Herold : „Wir haben es nun mit der Pandemie der Ungeimpften zu tun“

Susanne Herold sieht vermehrt junge Covid-Patienten mit teils schwerem Verlauf. Im Interview spricht die Infektiologin über die Quote der Durchgeimpften und die Ankunft des Virus in der Pädiatrie.

Susanne Herold leitet den Schwerpunkt Infektiologie am Uni-Klinikum Gießen und Marburg. Sie hat seit 2018 die Professur für Infektionskrankheiten der Lunge inne. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Coronaviren. Die 1975 geborene Wissenschaftlerin ist seit 2013 Gastprofessorin an der Northwestern University in Chicago. Sie gehört dem wissenschaftlichen Beirat des Robert Koch-Instituts an, das in Deutschland federführend in der Seuchenbekämpfung ist. Das gilt auch mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Frau Herold, im bisherigen Verlauf der Pandemie hat eine steigende Inzidenz immer zu mehr Patienten in den Kliniken geführt. Wie sieht es bei Ihnen auf den Normal- und Intensivstationen aus?