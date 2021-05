Sorge vor Ansteckung : Corona-Angst hemmt Krebsvorsorge

Aktualisiert am

Die Corona-Pandemie hat in Hessen zu einem deutlichen Rückgang der Krebsvorsorge-Untersuchungen geführt. Das geht aus einer Sonderanalyse der Krankenkasse DAK hervor, die dafür Abrechnungsdaten der Jahre 2019 und 2020 verglichen hat. Vor allem im Frühjahr, als zum ersten Mal der Lockdown ausgerufen wurde, haben Patienten das Angebot, sich einer Krebsfrüherkennungsuntersuchung zu unterziehen, seltener angenommen.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge



Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden im Frühjahr 46 Prozent weniger Mammografiescreenings gemacht, auch weil Zentren Termine wegen der Auflagen verschieben mussten. Die Zahl der Hautkrebs-Untersuchungen ist in den Monaten März bis Mai um 37 Prozent zurückgegangen. Da bei Krebserkrankungen eine frühe Diagnose einen erheblichen Einfluss auf die Heilungschancen hat, seien die Zahlen „besorgniserregend“, meint Sötkin Geitner, Leiterin der Landesvertretung Hessen der DAK-Gesundheit. „Krebserkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Die frühzeitige Erkennung rettet Leben.“ Deshalb müsse auch in Pandemiezeiten für Screenings geworben werden.

Viele kommen nur mit konkreten Beschwerden

Aus den Abrechnungsdaten geht hervor, dass sich 2019 etwa 170.700 Versicherte einer Untersuchung zur Krebsfrüherkennung unterzogen haben. 2020 waren es nur 140.400, das ist ein Rückgang um 18 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte seien die Angebote zwar wieder vermehrt genutzt worden, fasst Geitner zusammen, „aber eine verpasste Voruntersuchung ist und bleibt eine verpasste Voruntersuchung“ – und damit die Chance, eine Erkrankung zu erkennen und die Therapie zu beginnen.

Auch Alwin Weber, Urologe mit Praxis in Michelstadt, hat gerade zu Beginn der Pandemie eine Verunsicherung bei seinen Patienten erlebt – obwohl er und seine Mitarbeiter sich schon früh auf die Situation eingestellt hätten. „Viele sind nur noch mit konkreten Beschwerden gekommen“, sagt er. Wer keinen Leidensdruck verspürte, habe sich gar nicht erst gemeldet, erinnert er sich. Krebsfrüherkennungsuntersuchungen hätten im zweiten Quartal des Jahres 2020 fast ausschließlich im Kontext einer regulären Behandlung stattgefunden.

Mehr zum Thema 1/

Nach Angaben der Sonderanalyse der DAK ist die Zahl der Prostata-Untersuchungen, die im Rahmen einer Krebsfrüherkennung angeboten wurden, 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent zurückgegangen. Außerdem wurden 29 Prozent weniger Hautkrebsuntersuchungen sowie 21 Prozent weniger Mammografien gemacht.