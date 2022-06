Orte zum Wildbaden : Allein im Rhein

Aktualisiert am

Schwimmen, wo es wild und natürlich ist: Auch in der Region gibt es einige Orte zum Baden, die jeden Freibadbesuch in den Schatten stellen. Dabei ist das Wildbaden nur etwas für sichere Schwimmer.

Fast unberührt: Der Rheinstrand in der Nähe von Gernsheim zwischen Rheinkilometer 464 und 465 Bild: Stephan Lucka

Die GPS-Daten stammen aus einem Reiseführer: 49.764302, 8.441883. Doch ganz am Ziel ist man dort noch nicht. Das Auto haben wir sowieso schon vor ein paar Minuten abgestellt, unter einem schattigen Baum, gegenüber einem in die Jahre gekommenen Ferienhaus, das wirkt, als habe dort schon seit Ewigkeiten niemand mehr übernachtet. Über einen Feldweg geht es flussaufwärts, an hohen Pappeln vorbei, die im Wind tanzen. Nach gut zehn Minuten, zwischen Rheinkilometer 464 und 465, taucht er dann auf: ein Strand aus feinem, hellem Sand und voller Muscheln.

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Kein Mensch weit und breit, die Wolken wie gemalt, am Ufer gegenüber erkennt man die frühlingsgrünen Bäume, von einem Lagerfeuer sind einige Reste verkohltes Holz geblieben. Wäre da nicht dieser eine Hochhausblock, der sich ins Blickfeld drängt, die Idylle wäre perfekt.