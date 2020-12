Ärger bei Umfrage in Flörsheim : Ankreuzen beim Problem „Ausländer“

Eine digitale Umfrage zum Thema Sicherheit im hessischen Flörsheim hat in den sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt. Eine Frage suggerierte, Ausländer seien ein dringendes Problem in der Kommune.

Bei einer Online-Umfrage der Stadt Flörsheim zum Thema Sicherheit in der Kommune, ist der falsche Fragebogen veröffentlicht worden. Dies ist allerdings erst aufgefallen, als sich immer mehr Bürger in den sozialen Medien über eine in ihren Augen rassistische Formulierung im Fragebogen empörten. In der Online-Umfrage, die Teil einer Sicherheitsinitiative ist, die das hessische Innenministerium Kommunen anbietet, waren auf die Frage „Welches sind Ihrer Meinung nach die drei dringlichsten Probleme von Flörsheim am Main?“ den Bürgern vorformulierte Antworten zum Ankreuzen zur Auswahl angeboten worden wie Sauberkeit und Beleuchtung. Es konnte aber ebenso als Antwort angekreuzt werden: Ausländer/Flüchtlinge.

Heike Lattka Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Taunus-Kreis. F.A.Z.

Dieses Auswahlkriterium wertete ein Teilnehmer als „Rassismus pur in meiner Heimatstadt“ und teilte dies in den sozialen Netzwerken mit. Andere forderten empört die sofortige Löschung der Umfrage. Bürgermeister Bernd Blisch (CDU) entschuldigte sich umgehend bei den Betroffenen, beließ die Umfrage, an der sich rund 600 Bürger beteiligt haben, jedoch zunächst im Netz. Am Freitag erfuhr Blisch nun in im Polizeipräsidium Westhessen, das den Online-Fragebogen zur Verfügung gestellt hatte, dass es sich „leider“ um den falschen Fragebogen gehandelt habe. Die Umfrage war nicht zur Veröffentlichung vorgesehen.

Interner Bogen der Polizei

Den Kommunen wird normalerweise bei den Umfragen, die das Sicherheitsgefühl von Menschen erfassen wollen, um präventive Projekte einleiten zu können, eine Vorlage der Gießener Kriminologie-Professorin Britta Bannenberg zugesandt. Wie ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag mitteilte, ist irrtümlicherweise nicht der Fragebogen der Universität Gießen, sondern ein interner Bogen der Polizei des Präsidiums Westhessen online gestellt worden. „Das ist schief gelaufen“, so der Sprecher. Die Vorlage nutzten Polizisten intern bei Aktionstagen, um schnell ankreuzen zu können, was ein Bürger sage. Das sei eine Hilfestellung, damit nicht handschriftliche Vermerke gemacht würden, die später nicht zu entziffern seien. Das habe nichts mit Rassismus oder Diskriminierung zu tun. Schließlich bekämen die Interviewten die Antwortmöglichkeiten nie zu Gesicht.

Die Stichworte „Flüchtlinge/Ausländer“ würden in jeder Umfrage von Bürgern als Grund für ein fehlendes Sicherheitsgefühl genannt, sagte der Sprecher. Das lasse sich nicht wegdiskutieren. Der Flörsheimer Bürgermeister jedenfalls zeigte sich am Freitag sehr unglücklich über die Entwicklung.