Weihnachtsstollen-Prüfer : Nicht trocken, fein im Biss

Eigentlich ist um elf schon alles abgefrühstückt, doch da bringt Volker Müller, Bäckermeister aus Oberursel sowie Obermeister der Bäckerinnung Main-Taunus und Hochtaunus, zwei Nachzügler in die Sparkassenfiliale im Bad Homburger Kurhaus. Einmal Quarkstollen aus eigener Herstellung, einmal Butterstollen vom Bäcker Kraus aus Friedrichsdorf-Köppern. Prüfer Daniel Plum, der sich mit seinem Tischchen hinter den Geldautomaten postiert hat, beginnt mit dem Quarkstollen, schneidet an, bemerkt lobend die Mandeln – abgeröstet, das gibt Extra-Geschmack: „Bei so was freue ich mich immer.“ Der Quarkgeschmack ist da, aber dezent, sehr saftig alles, keine Bitterstoffe, Unterseite nicht verbrannt, 100 Punkte für Bäckermeister Müller.

Plum ist einer von vier hauptamtlichen Stollenprüfern beim Deutschen Brotinstitut, die eine sensorische Fachausbildung absolviert haben und Backwaren bewerten dürfen. Die Fachausbildung beinhaltet den Verzehr großer Mengen Brot – mit und ohne Fehler, sauer oder weniger sauer, genug gesalzen und andere Kriterien mehr. Härter ist es nur, sich zum Brotsommelier ausbilden zu lassen, das dauert ein halbes Jahr, und am Ende muss man eine schriftliche Abschlussarbeit zu einem eigenen Thema einreichen – also fast wie eine Dissertation über Brot.

Jedes Jahr werden die Stollen der Bäcker in den beiden Taunuskreisen bewertet. Die Teilnahme ist freiwillig, aber am Ende gibt es eine schicke Urkunde, die man sich in den Laden hängen kann. Der Drucker steht schon bereit, das macht Plum gleich vor Ort. Bei Mängeln gibt der Stollenprüfer Feedback. Und weil alle zur Prüfung eingereichten Stollen bundesweit jedes Jahr in einer Datenbank gespeichert werden, vergibt das Brotinstitut noch mal besondere Medaillen an Bäcker, die mehrere Jahre in Folge hervorragende Ware liefern.

Was also macht den perfekten Stollen aus? „Man geht immer von außen nach innen“, erklärt Plum den ordnungsgemäßen Prüfvorgang. Zunächst Form und Aussehen, dann Oberfläche und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, Textur – ist er richtig durch? – und schließlich Geruch und Geschmack. Das gilt natürlich nicht nur für Stollen, auch Brot und Brötchen werden anhand dieser Kriterien bewertet. Die Reste der Stollen werden draußen in einem Zelt an Passanten verteilt.

Die Einladung zur Stollenprüfung sei immer eine gute Erinnerung, endlich mit dem Weihnachtsgebäck loszulegen, sagt Bäckermeister Müller. Idealerweise werde der Stollen vor dem Verzehr nämlich zwei Wochen gelagert. „Ich freue mich immer, wenn ich Qualität vorfinde“, sagt Plum. „Das ist hundertmal besser, als wenn ich mäkeln muss.“ Spaß macht es ihm auch, die verschiedenen Varianten durchzuprobieren. In diesem Jahr ist ein Mandel-Schokoladen-Stollen mit Glasur dabei, ein Cranberrystollen, Kirschstollen, einer mit Datteln und der Bora-Bora-Stollen mit Kokos. Die Bäcker ließen sich etwas einfallen, um Kunden zu locken.

Zumal es die Bäcker als energieintensives Handwerk nicht leicht haben. Einige berichten von den Gasabschlägen, die sich verdreifacht hätten, auch die Rohstoffe würden immer teurer. Das könnten sie kaum auf die Produkte umschlagen, zumal die Leute ohnehin zurückhaltender einkauften. Man hofft darauf, dass sich die Politik etwas einfallen lässt. Denn was wäre das Dorf ohne Bäcker?

Dreißig Stollen darf Plum pro Tag testen, dann ist Schluss, mehr machen die Geschmacksnerven nicht mit. Zwischendurch trinkt er schwarzen Tee, das hilft. Am Ende bekommt jeder Bäcker seine Urkunde, denn durchgefallen ist niemand, alle Stollen sind unbedenklich zu verzehren. Wenn das keine gute Nachricht ist.