Keine freien Intensivbetten : Offenbach verlegt Patienten bis Fulda und Würzburg

In Offenbach gibt es derzeit keine freien Intensivbetten mehr, wie Gesundheitsdezernentin Sabine Groß (Die Grünen) berichtet. Schon seit Tagen seien Patienten, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, in andere Städte verlegt worden – auch über erhebliche Entfernungen. So wurden Patienten aus Offenbach beispielsweise nach Fulda und nach Würzburg transportiert. Dabei liegt in der Stadt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Wochen seit mehreren Tagen unter 200, nachdem es zuvor mehr als 300 gewesen waren.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. F.A.Z.

In der Stadt ist auch die Zahl der Menschen weiter gestiegen, die an oder mit Corona gestorben sind. Deswegen ist es nach Ansicht der Gesundheitsdezernentin unverzichtbar, weiter Kontakte einzuschränken und Feiern und Treffen aller Art zu unterlassen. Denn damit, dass die Inzidenz nur zeitweise unter die Grenze von 200 Neuinfektionen sinke, sei noch nicht viel erreicht.

Ausgangssperre nicht beliebig lange fortsetzen

Ungeachtet dessen hat der Offenbacher Verwaltungsrat unter der Leitung von Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) beschlossen, die nächtliche Ausgangssperre von Mittwoch, 5 Uhr, an aufzuheben. Nur weil nicht auszuschließen sei, dass die Zahlen wieder steigen, könne man eine Ausgangsbeschränkung nicht beliebig lange präventiv fortsetzen, verteidigte Schwenke die Lockerung.

Wie seit Beginn der Pandemie ist es am Ende ein Abwägen: Einerseits ist es gut möglich, dass die aktuellen Infektionszahlen durch Nachwirkungen des Jahreswechsels zu niedrig angegeben werden. Andererseits liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun seit zehn Tagen am Stück unter 200, obwohl zumindest die besonders meldearmen Weihnachtsfeiertage nicht mehr eingerechnet werden, führte Schwenke weiter aus. Die Aufhebung der Ausgangsbeschränkung solle das Vertrauen der Bürger in die Entscheidungen des Verwaltungsrates stärken.

Bürgermeister Peter Freier (CDU) hob hervor, dass man sich dem Risiko durchaus bewusst sei, dass der Inzidenzwert die Marke von 200 Neuinfektionen wieder übersteigen könne, wenn wieder im vergleichbaren Maß wie vor Weihnachten getestet werde. „In diesem Fall müssen wir die Ausgangsbeschränkung gemäß den Vorgaben des Landes Hessen wieder einführen“, stellte Freier klar. Andererseits sei auch denkbar, dass der Lockdown doch so deutlich wirke, dass man in Offenbach die Zahl der Neuinfektionen unter der dem Wert von 200 halten könne.