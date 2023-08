Offenbach : Streit am Mainufer endet tödlich

Am Mainufer in Offenbach geraten zwei Gruppen aneinander. Drei Personen werden verletzt, ein Beteiligter stirbt im Krankenhaus. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

In Offenbach ist ein Mann nach einem Streit gestorben. Wie die Polizei am Sonntagmorgen meldete, sei es am Samstagabend gegen 21.50 Uhr am Mainufer im Offenbacher Stadtteil Bürgel zu einem Streit zwischen zwei ausländischen Personengruppen gekommen.

Die Polizei schreibt weiter: Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden drei Personen verletzt. Einer der Beteiligten musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Dort ist er am Sonntagmorgen seinen Verletzungen erlegen. Weitere Informationen wurden nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.