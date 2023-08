Aktualisiert am

Wassermangel in der Großstadt : Offenbach will Wasserspeicher anstelle von Tiefgaragen

In der Stadt Offenbach wird immer mehr ­Wasser benötigt. Bei der Förderung ist schon die Obergrenze erreicht. Deshalb sollen neue Bezugsquellen her – und Regeln zum Wassersparen, ab wann Rasen nicht gewässert und Pools nicht gefüllt werden dürfen.

Das Wasser im Ballungsraum Rhein-Main könnte knapp werden. Grund ist nicht nur die Klimaerwärmung mit meistens trockenen Sommern, sondern auch der ständige Zuzug von Menschen. Sie alle brauchen Wasser. Deswegen muss immer mehr gefördert werden. Bernd Petermann, Leiter des Zweckverbands Wasserversorgung Offenbach (ZWO), fordert nun umgehend Reaktionen, um die regionale Wasserversorgung für die nächsten Jahrzehnte zu sichern. Unterstützt wird er dabei von Offenbachs Bürgermeisterin Sabine Groß (Die Grünen).

Der Zweckverband versorgt die Stadt und den Kreis Offenbach sowie die Hanauer Stadtteile Klein-Auheim und Mühlheim mit Wasser. Bis zu 20 Millionen Kubikmeter pro Jahr gehen aus den Wasserwerken des Zweckverbandes an die 450.000 Einwohner des Einzugsgebietes. Mit steigender Tendenz. Das Wasser wird aus 121 Brunnen gefördert, in sechs Wasserwerken aufbereitet und über 280 Kilometer Rohrleitungen innerhalb der Stadt Offenbach und über weitere 246 Kilometer im Landkreis verteilt.

Bisherige Förderung reicht nicht mehr

Die vor rund 30 Jahren erteilten Wasserrechte für die Förderung des Grundwassers drohen jetzt nicht mehr auszureichen: Erlaubt ist die Förderung von exakt 20,21 Millionen Kubikmetern. Während andere Landkreise ihre Wasserrechte zu 70 bis 80 Prozent pro Jahr ausschöpfen, ist der ZWO mit zuletzt 97 Prozent am Limit. Deshalb will Petermann die in den Sechzigerjahren geschlossenen Verträge nicht nur erneuern: Er sucht auch nach neuen Liefermöglichkeiten für Wasser und setzt dabei auf das Land Hessen, aber auch auf das Hessische Ried und den Main.

Petermann strebt den Beitritt zum Zweckverband im Ried an, der in Biebesheim im Kreis Groß-Gerau Rheinwasser aufbereitet und danach wieder in den Boden leitet. Damit werden die Grundwasserstände stabil gehalten. Ähnliches könnte sich Petermann auch für den ZWO vorstellen, dann allerdings mit Wasser aus dem Main.

Aus dem Ried könnte aber auch Wasser zum ZWO geliefert werden. „Wir müssen zusätzliche Wassermengen gewinnen, aber auch den Trinkwasserbedarf senken und beim Umgang mit dem Gut Wasser umdenken“, fordert Petermann. In Offenbach geschehe das schon, sagt die Bürgermeisterin. Bei Neubauten würden Zisternen vorgeschrieben und würde mehr Grün gefordert – zum Beispiel auf Hausdächern. Steingärten sollen verboten werden.

Zisternen sind für Petermann aber nicht die große Lösung. Diese seien teuer, im Sommer schnell leer und würden mit kostbarem Nass aus den Wasserleitungen wieder aufgefüllt. Der Wasserfachmann fordert stattdessen den Verzicht auf Tiefgaragen: Unter größeren Wohneinheiten sollten stattdessen riesige Wasser-Sammelbehälter entstehen, die bei Starkregen das Regenwasser auffangen. Von dort könnte es zur Aufbereitung in Wasserwerke geleitet oder womöglich sogar direkt an Ort und Stelle aufbereitet und als Trinkwasser genutzt werden. „Wir müssen einfach mal größer denken“, hebt Petermann hervor.

Bis Mainwasser jedoch aufbereitet und wieder dem Grundwasser zugeführt werden kann, wird es laut Petermann mindestens das Jahr 2030 sein. Das liege an den langwierigen bürokratischen Abläufen, denn dafür müsste erst eine entsprechende Anlage – ähnlich der in Biebesheim – gebaut werden.

Wasserampel soll bei Mangel den Verbrauch regulieren

Eine weitere Schwierigkeit für eine sichere Wasserversorgung sieht Petermann in den Prognosen. „Es gibt keine verlässlichen Vorhersagen für die Zukunft.“ Niemand wisse, wie sich die Grundwassersituation weiter entwickeln werde. Deshalb müsse in den nächsten Jahren die Trinkwassernutzung für die Daseinsfürsorge absolute Priorität haben. Die Stadt Offenbach entwickelt gerade eine Wasserampel, um bei Wassermangel entsprechend reagieren zu können. Wenn die Ampel von Grün auf Gelb oder Rot schaltet, soll es Verbote geben: Pools dürfen nicht mehr gefüllt und Gärten nicht mehr bewässert werden.

Eine optimale Lösung ist es allerdings nicht: Wenn Gärten vertrocknen, schadet das dem Kleinklima. Deshalb sollte das Bewässerungsverbot zunächst auf Rasen beschränkt bleiben. „Denn der erholt sich später wieder“, sagt Groß, die Offenbach langfristig zur „Schwammstadt“, die Wasser speichern kann, entwickeln will.

Auch das Land Hessen und das Darmstädter Regierungspräsidium arbeiten an Konzepten für die Grundwasserbewirtschaftung. Im Wasserwerk Rodgau-Jügesheim, einem von sechs des ZWO, sind die beiden rund 6500 Kubikmeter Wasser fassenden Behälter auf dem Werksgelände in heißen Sommermonaten oft schnell leer. Dann bleiben nur fünf Stunden, um sie wieder aufzufüllen und die Versorgung sicherzustellen.