Verstöße gegen Covid-Regeln : Offenbach nimmt 400.000 Euro mit Corona-Strafen ein

Ordnungshüter verfolgen intensiv Verstöße gegen die Corona-Regeln in Offenbach. Bisher mussten sie gut 4000 Fälle bearbeiten. In der Wetterau verstärkt die Polizei derweil die Corona-Kontrollen.

Streifzug: Corona-Kontrollen in Offenbach Bild: dpa

Um die im Herbst in Offenbach besonders hohe Zahl an Neuinfektion dauerhaft zu senken, haben Ordnungsamt und Stadtpolizei mit Hilfe der Landespolizei intensiv Verstöße gegen die Sicherheitsregeln in Offenbach verfolgt. Einer vorläufigen Bilanz zufolge mussten die Ordnungskräfte dabei mehr als 4100 Fälle bearbeiten.

Rechnet man alle sofort eingezogenen Verwarngelder und die via Bußgeldbescheid ergangenen Strafen zusammen, hat die Stadt mehr als 406.000 Euro eingenommen. Allein 1390 Verstöße gegen das Abstandsgebot, das Alkoholverbot, die Ausgangssperre und dergleichen schlugen mit gut 239.000 Euro zu Buche. Auch 1458 Fälle, in denen Mund- und Nase-Bedeckungen falsch oder gar nicht getragen wurden, führten zu Einnahmen in Höhe von knapp 80000 Euro. Zusätzlich gab es 900 Barverwarnungen wegen Masken-Verstößen mit Einnahmen von 45.000 Euro.

In 1553 Fällen ein Bußgeld

188 Verstöße wurden registriert, bei denen Reisende aus Risikogebieten nach Offenbach zurückkehrten, ohne sich umgehend beim Gesundheitsamt zu melden und darüberhinaus für zehn Tage in die häusliche Quarantäne zu begeben. Es kamen dabei 21588 Euro an Buß- und Verwarngeld zusammen. Mit alles in allem gut 21.200 Euro wurden Verstöße von Gewerbetreibenden geahndet, die beispielsweise unerlaubt Geschäfte geöffnet hatten.

Bisher wurde in 1553 Fällen Bußgeld erhoben, 1535 Mal kassierten die Stadtpolizisten direkt das Verwarngeld. 354 Mal wurde das Verwaltungsverfahren eingestellt, teils weil die Betroffenen im Nachhinein belegen konnten, dass kein Verstoß vorlag. Rund 335 Fälle befinden sich noch im Verfahren. In bisher 77 Fällen haben Bürger, die einen Bußgeldbescheid erhalten haben, von ihrem Recht Gebrauch gemacht, Einspruch zu erheben.