Offenbach : Mann soll Rabbiner antisemitisch beleidigt haben

Blaulicht in Rhein-Main : Reifen an 50 Autos zerstochen – Räuber mit OP-Masken in Bäckerei

In Frankfurt-Sindlingen kam es zu einer Brandserie in Gärten. Zudem brannten Autos. In Darmstadt haben zwei Räuber mit OP-Masken eine Bäckerei überfallen. In Hanau hat jemand die Reifen an 5o0 Autos zerstochen,