Sperrstunde ab 23 Uhr : Offenbach über nächster Corona-Warnstufe

Nun hat auch Offenbach eine Sperrstunde: Nachdem der große Nachbar Frankfurt am Dienstag Einschränkungen in der Gastronomie und im Alltagsleben verkündet hatte, folgte die südlich des Mains gelegene Stadt am Mittwoch. Gaststätten müssen um 23 Uhr schließen.

Mahnung an die Offenbacher: Oberbürgermeister Felix Schwenke. Bild: Lucas Bäuml

Die Stadt Offenbach hat wegen angestiegener Corona-Infektionen abermals Kontaktbeschränkungen erlassen und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ausgeweitet. Ab sofort dürften sich nur noch fünf Menschen oder maximal Mitglieder zweier Haushalte im öffentlichen Raum treffen, dies gelte auch für die Gastronomie, teilte die Stadt am Mittwoch mit. In Kneipen, Bars, Restaurants und Bistros gilt abermals eine Sperrzeit von 23.00 bis 6.00 Uhr.

Die Stadt überschritt eigenen Angaben zufolge die Corona-Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen mit einem Wert von 56 Fällen deutlich, obwohl die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (49,7) und auch des hessischen Sozialministeriums (49,0) am Mittwoch noch unter 50 lagen.

Offenbach folgt damit dem Beispiel der Nachbarstadt Frankfurt, wo am Dienstag eine ab Freitag gültige Sperrstunde ausgerufen wurde, die bereits ab 22 Uhr gilt.

Besuche in Alten- und Pflegeeinrichtungen wurden auf eine Stunde dreimal pro Woche beschränkt. Die zulässige Zahl der Gäste bei öffentlichen Veranstaltungen wurde auf 100 reduziert, man gehe hier davon aus, dass es ein Hygiene-Konzept gebe und die Abstandsregeln eingehalten würden. Zu privaten Feiern im öffentlichen Raum, etwa in einer Gaststätte, dürfen höchstens 25 Menschen kommen. Bei privaten Feiern zu Hause oder etwa in Vereinsheimen werde eindringlich geraten, diese auf maximal zehn Personen zu beschränken.

Oberbürgermeister Schwenke mahnt

Abermalige Begrenzungen gelten unter anderem auch beim Hallensport und in außerschulischen Bildungseinrichtungen, dort müssen nun auch Masken getragen werden. Auch, wenn es in einem Auto mehrere Mitfahrer gibt, sollen diese eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Ebenso gilt in Gottesdiensten Maskenpflicht.

Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) rief dazu auf, deutlich weniger Menschen zu treffen. Zuletzt habe das Gesundheitsamt bei Corona-Fällen oft mehr als 80 Kontaktpersonen ermitteln müssen. „Die Menschen treffen in zu kurzer Zeit viele Menschen zu eng. Wenn dies noch mit Alkohol und Feiern verbunden wird, geht das Virus schnell seinen Weg“, erklärte Schwenke.