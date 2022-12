Offenbacher Kaiserlei : Europas größter Kreisverkehr gehört der Vergangenheit an

Der Kreisel an der Grenze von Offenbach zu Frankfurt ist Geschichte. In einem Megaprojekt ist dort in den vergangenen Jahren nun ein leistungsfähiges Verkehrsdrehkreuz entstanden.

Modern und effizient: In einem Megaprojekt ist am Offenbacher Kaiserlei ein leistungsfähiges Verkehrskreuz entstanden. Bild: Ben Kilb

Die bevorstehende Freigabe des Offenbacher Kaiserleikreisels im Juni 1965, des mit 250 Metern Durchmesser damals größten Kreisverkehrs in ganz Europa, fand kaum Beachtung. Auch in der F.A.Z. nahm das Thema nur wenige Zeilen ein. Als der Kreisel dann freigegeben war, machte er vor allem durch Unfälle von sich reden. 1966 brachte es der Riesenkreisel mit 92 Unfällen schon auf Platz zwei der örtlichen Unfallstatistik, drei Jahre später waren es schon mehr als 200 Unfälle. Meistens fuhren Autos aus Richtung Frankfurt zu schnell in den Kreisel ein und kollidierten dann mit anderen Fahrzeugen. Der Kreisverkehr stellte sich mehr und mehr als untauglich heraus. Bei fast 70.000 Fahrzeugen am Tag galt er längst als Nadelöhr. Am Mittwoch wurde der Rückbau des heiklen Runds offiziell beendet.

Nun schließen eine leistungsfähige Doppelkreuzung und Rampen den örtlichen Verkehr an die Autobahn 661 an, unter dem Brückenbauwerk haben eine Buswendeschleife und vier Ladestationen für die Elektrobusse der Offenbacher Verkehrsbetriebe Platz gefunden, und der westliche Teil der Strahlenbergerstraße wurde vollständig erneuert, Gleiches gilt für die Berliner Straße. Der Anschluss nach Frankfurt wurde ebenfalls modernisiert. Intelligente Ampeln steuern den Verkehr nach Aufkommen.

Lokale und überregionale Verkehrsströme erfolgreich entflochten

Die frisch ertüchtigte Strahlenbergerstraße, die Bundesstraße 43, verläuft nun unterhalb der Brücke der Autobahn 661 in Ost-West-Richtung als eine zentrale Verkehrsader durch das Kaiserlei-Areal. An ihr entlang sollen auch Radfahrer schnell und komfortabel von Offenbach nach Frankfurt und zurück kommen. Das zentrale Ziel des komplexen Bauprojekts ist es, die mit dem Kreisel 1965 verflochtenen lokalen und überregionalen Verkehrsströme wieder zu entflechten. Das, so sind heute alle Beteiligten überzeugt, ist nun erreicht.

Doch das gewaltige Bauprojekt hat seinen Preis, und dieser ist, wie bei solchen Großprojekten eher die Regel als die Ausnahme, sehr viel teurer geworden als zunächst gehofft: Der ursprünglich beim Baubeginn 2017 angenommene Kostenrahmen von 37 Millionen Euro war schnell Makulatur, aber auch die Summe von 41 Millionen, mit der man dann kalkulierte, erschien schon 2019, also nur zwei Jahre nach Beginn des Umbauprojekts, ebenso nicht mehr realistisch. Später hieß es, die Stadt sei schon zufrieden, wenn sich die Investitionskosten nur um einen einstelligen Millionenbetrag erhöhen und das Gesamtvolumen des Großprojektes die Grenze von 50 Millionen Euro am Ende nicht überschreiten würde.

Mehrkosten von etwa 23 Millionen Euro

Im Februar dieses Jahres ließ dann Planungsdezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP) wissen, dass der Magistrat inzwischen aufgrund zahlreicher Unwägbarkeiten und wegen des enormen Preisanstiegs im Bausektor von einem Kostenvolumen von 60 Millionen Euro ausgehe. Darin sind den Angaben zufolge rund 7,5 Millionen Euro an Mehrkosten enthalten, die auch durch nicht vorhersehbare Hindernisse verursacht wurden.

So mussten nicht nur etliche Betonpfähle zur Stabilisierung tief in den Untergrund getrieben werden. Die Tiefbauer stießen auch immer wieder auf Leitungen, die nirgendwo verzeichnet waren, darunter eine alte, 300 Meter lange Dampfleitung, die mit Asbest ummantelt war und aufwendig entsorgt werden musste. Schließlich tauchten auch noch Bomben und andere Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg auf, die aufwendig entsorgt werden mussten.

Der städtische Anteil an den Projektkosten wurde zuletzt auf rund 10 Millionen Euro beziffert, den weitaus größten Teil der Kosten tragen der Bund und das Land. Einen Teil der Mehrkosten erhält die Stadt eigenen Angaben zufolge für Bauarbeiten im Auftrag Dritter, etwa Versorger, sowie durch Straßenbeiträge zurück.