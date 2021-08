Senckenberg-Forschung : Ökologen warnen vor Staudämmen

Heute in Rhein-Main : Die Inzidenz bleibt das Maß vieler Dinge

Hessen hält an der Inzidenz fest. Eine Therapeutin berichtet von traumatisierten Frauen und Männern aus Afghanistan. Außerdem zeigen wir junge jüdische Menschen in Frankfurt in ihrem Alltag. Die F.A.Z.-Hauptwache blickt auf die Themen des Tages.