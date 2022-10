Ungeklärte Mordfälle : „Ein Mord erzählt eine Geschichte“

Als Thomas Hauburger an jenem Spätsommertag den See erreicht, ist nichts wie sonst. Vorbei ist es mit der Stille, die an anderen Tagen höchstens durch das Aufflattern der Wasservögel unterbrochen wird. Auch die Oberfläche spiegelt den Himmel nicht wie sonst. Stattdessen ist dieser Teil des Naherholungsgebiets im mittelhessischen Echzell abgesperrt mit Flatterband, der starke Bewuchs rund um das Gewässer scheint undurchdringlich zu sein. In der Luft schwebt ein Hubschrauber und wirbelt Wasser auf. Und am Ufer des Sees treibt eine Leiche. Es ist die 14 Jahre alte Ayleen aus dem badischen Gottenheim.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Schon an jenem Nachmittag deutet sich an, dass der Vermisstenfall Ayleen zu einem hessischen Kriminalfall wird. Der Fundort am Teufelsee. Der Tatverdächtige, ein 30 Jahre alter vorbestrafter Sexualstraftäter aus der Region. Nicht nur Hauburger fragt sich an jenem Nachmittag, was die Schülerin aus Südbaden wohl durchgemacht haben muss, bevor sie starb. Fünf Wochen später bekommt er zumindest einen Teil der Antworten, weil Jan P., der mutmaßliche Mörder, die Tötung gestanden hat.