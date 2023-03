Die Mainzer haben das Risiko gewählt. Denn über ihren neuen Oberbürgermeister Nino Haase, den in der Stichwahl am Sonntag sechs von zehn Urnengängern vorne sehen wollten, wissen sie im Grunde nicht allzu viel. Daran hat auch der Wahlkampf nichts geändert, den der Neununddreißigjährige ebenso zu überstehen hatte wie seine anfangs noch sechs Mitbewerber. Unstrittig ist, dass der Parteilose, der sich als Zuhörer und Macher präsentiert, bei öffentlichen Auftritten fast immer den besten Eindruck hinterlassen hat: selbstbewusst, bisweilen angriffslustig und einigermaßen faktensicher. Sein deutlicher Sieg hat aber auch mit der Schwäche seiner Konkurrenten zu tun, die zwar alle ein Parteibuch, allerdings kaum Charisma besitzen.

Der am Ende klar unterlegene und eher zurückhaltende Christian Viering von den Grünen wehrte sich tapfer, mehr war es letztlich aber nicht. Im Fußball würde man sagen, dass Haase, der 2009 in der Spielshow „Schlag den Raab“ den Moderator Stefan Raab bezwingen und so drei Millionen Euro gewinnen konnte, beim Kampf um den Chefsessel im Rathaus den Sieg einfach „mehr gewollt“ hat. Viele Mainzer verbinden mit dem einstigen Rugby-Spieler, dessen Wahlkampfteam auf allen Kanälen die beste Figur machte, einen neuen Politikstil – anders ausgedrückt: Sie hoffen auf frischen Wind für Stadt und Verwaltung.

Dabei ist noch offen, ob der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens in der Lage sein wird, eine zu modernisierende Verwaltung mit 5000 Mitarbeitern zu führen, Ratssitzungen ordentlich zu leiten, die versprochenen Gehaltserhöhungen etwa für Erzieher und Erzieherinnen rasch durchzusetzen – und im Stadtrat, der bis zur Kommunalwahl 2024 wohl weiterhin von den Ampelpartnern Grünen, SPD, FDP dominiert werden dürfte, eine Mehrheit für eigene Ideen und Initiativen zu finden.

Haase scheint pragmatisch genug zu sein, um Bündnisse einzugehen und mit anderen zu paktieren. Allerdings weiß man nicht so recht, wer, außer Freien Wählern und ÖDP, noch so alles hinter dem Wahl-Mainzer steht, der sich vor fünf Jahren als Sprecher der „Bibelturm-Gegner“ erstmals öffentlich in der und für die Stadt engagierte. 2019 versuchte er dann, damals allerdings vergeblich, das Amt des Oberbürgermeisters zu erringen. Im zweiten Anlauf hat er es jetzt geschafft.

Mehr zum Thema 1/

Bleibt zu hoffen, dass der auf acht Jahre gewählte Rathauschef nicht, wie sein im Herbst überraschend ins Innenministerium gewechselter Vorgänger Michael Ebling (SPD), vor der Zeit die Lust am Machen und Gestalten verliert. Die durch die Biontech-Millionen schwerreich gewordene Landeshauptstadt sollte genügend interessante Aufgaben und Herausforderungen für ihn bereithalten.