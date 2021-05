„NSU 2.0“-Ermittler : Zugriff im Darknet

Als die Ermittler am Montagabend die Wohnung des Mannes durchsuchen, der unter „NSU 2.0“ rund 120 Drohbriefe verfasst haben soll, gilt ihr Hauptaugenmerk vor allem: seinem Computer. Von diesem Gerät aus soll er alles geschrieben haben: Drohungen, Beleidigungen, Hetze. Allein mehr als ein Dutzend Schreiben ging an die Anwältin Seda Basay-Yildiz, weitere an die Linken-Politikerinnen Janine Wissler und Martina Renner sowie an die Berliner Kabarettistin Idil Baydar. Personen, die der Verfasser offenbar zu seinen „Hassobjekten“ zählt.

Die Ermittler haben zwei Jahre lang versucht, ihm auf dem technischen Wege beizukommen. Sie haben die Schreiben, die erst als Fax versendet wurden, später als E-Mail, zurückverfolgt. Ohne Erfolg. Sie wussten irgendwann immerhin, dass er den russischen Dienst Yandex nutzt, um seine Spuren zu verwischen. Aber auch das brachte die Ermittler des hessischen Landeskriminalamtes nicht weiter. Sie hofften darauf, dass er Fehler machen würde. „Ermittler haben einen langen Atem“, so beschrieb es einmal einer von ihnen. „Und dann greifen wir zu.“

Im Darknet regelmäßig unterwegs

Sie haben schließlich virtuell zugegriffen. In einer unbedachten Situation, als sich der Beschuldigte offenbar in Sicherheit wähnte. Im Darknet. Dort war er regelmäßig unterwegs und gab Kommentare ab. Die Ermittler suchten nach sprachlichen Auffälligkeiten. Sie hatten jedes einzelne Drohschreiben analysieren lassen, wussten, welche Formulierungen er gerne nutzt, welcher Syntax er sich bedient. Sie fanden Übereinstimmungen, Ähnlichkeiten, sprachliche Zusammenhänge. Die Ermittler sind sich sicher: Der Verfasser der Drohschreiben ist der Dreiundfünfzigjährige aus Berlin. Die Frankfurter Oberstaatsanwältin Nadja Niesen fasst den Ermittlungserfolg am Dienstagmorgen so zusammen: Es sei eine Mischung gewesen „aus klassischer Ermittlungsarbeit und vertieften Internetrecherchen“.

Für die Ermittler bedeutet die Festnahme des mutmaßlichen Drohbriefschreibers nun vor allem, dass sich ihnen ganz neue Möglichkeiten auftun, um im besten Fall den gesamten Komplex NSU 2.0 zu klären. Denn die Festnahme ist nicht das Ende des Verfahrens. Es ist erst der Anfang. Nun gilt es, neue Fäden aufzugreifen. Und die Frage zu beantworten: Woher stammen all die Daten, derer sich der Briefeschreiber bedient hat? Hat er sie sich selbst besorgt? Gab es Mittäter? Diese Frage ist virulent. Auch, um am Ende feststellen zu können, ob die hessische Polizei, die durch die Abfrage von Daten aus Polizeicomputern heraus unter Verdacht geraten war, zu entlasten ist.

Fest steht weiterhin, dass die Adresse der Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz im August 2018 von einem Polizeicomputer im 1. Revier in Frankfurt abgerufen wurde. Und dass kurz darauf das erste Drohschreiben versendet worden war. Als die Ermittler die Handys ihrer eigenen Kollegen sicherstellten, stießen sie auf eine Chat-Gruppe mit Unmengen von Bildern teils rechtsextremistischer, antisemitischer und rassistischer Inhalte. Versehen mit entsprechenden Kommentaren.

Wer die Abfrage getätigt hat, lässt sich bis heute nicht aufklären. Eingeloggt war zu diesem Zeitpunkt eine Beamtin, die Teil der rechtsextremen Chatgruppe war. Die Sprecherin der Staatsanwalt Frankfurt sagte am Dienstag, die Ermittlungen in dem NSU 2.0.-Komplex seien mit der Festnahme des Beschuldigten noch nicht abgeschlossen. Es seien weiter Fragen offen, die sich nun möglicherweise klären könnten.

Unter anderem gehen Ermittler auch der Möglichkeit nach, der Beschuldigte habe sich die Daten bei unterschiedlichen Behörden „erschlichen“. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde gegen ihn in den neunziger Jahren schon einmal wegen Amtsanmaßung ermittelt. Er soll sich Behörden gegenüber als Kriminalbeamter ausgegeben haben. Diese Masche könnte er wieder angewendet haben. Allerdings hatte sich die Beamtin, die damals zum Zeitpunkt der Abfrage eingeloggt war, nicht erinnert, dass jemand von außerhalb die Adresse von Seda Basay-Yildiz abgefragt habe. Und wenn das „von außen“ tatsächlich so einfach wäre, wäre das ein Skandal.

„Erschlichen“ oder gezielt abgefragt?

Als eine weitere Spur halten die Ermittler es auch für möglich, dass Daten wie etwa Adressen und Informationen über das private Umfeld gezielt beschafft und im Darknet ausgetauscht wurden. Dem Vernehmen nach gibt es spezielle Plattformen dafür. Dort hätte es auch ein Sammelbecken geben können für alle relevanten Daten, die in den NSU 2.0-Schreiben verwendet worden sind. Nur muss sie irgendjemand beschafft haben – ob „erschlichen“ oder gezielt abgefragt.

In jedem Fall ist der Beschuldigte kein Unbekannter. Mit zehn Vorstrafen ist er registriert. Derzeit geht er keiner Beschäftigung nach. Laut Staatsanwaltschaft ist er in der Vergangenheit schon mehrfach durch rechtsextremistische Äußerungen aufgefallen.