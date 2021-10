„Nouvaux“ von Schloss Vaux : Prickelnde zwei Prozent aus dem Rheingau

Genuss ohne Reue – diese Maxime gilt in der modernen Konsumwelt, in der zwar immer noch der Überfluss regiert, der Wille zur Mäßigung aber längst zum Trend geworden ist, für viele Menschen vor allem für das Essen und Trinken. Der um sich greifende Verzicht auf Fleisch, Zucker und Alkohol ist kein saisonales und religiös motiviertes Phänomen mehr, sondern eine Mode, die immer neue Produkte hervorbringt, von fleischlosen Burgern und Würsten über zuckerfreie Süßspeisen und Milchersatz aus Mandeln und Hafer bis zu Bier, Wein und sogar Spirituosen ohne Promille.

Verglichen mit den Brauereien haben sich die Hersteller von Weinen und Sekten erst spät auf „Low-Alkohol“ und „No-Alkohol“ eingestellt, aber inzwischen gibt es in den Regalen der Supermärkte zahlreiche alkoholfreien Produkte. Große Konzerne wie Rotkäppchen und Henkell/Freixenet folgen dem Trend, und auch im Premiumsegment tut sich inzwischen etwas.

Erfolg mit „Träublein“

Der Rheingauer Winzer Johannes Leitz mit seinem Riesling „Eins-Zwei-Zero“ den Weg gewiesen und keinen auf Trockenheit getrimmter Traubensaft, sondern einen richtiger Wein kreiert, der in der Nase wie ein Riesling nach Äpfeln, Birnen und Zitrusfrüchten duftet und im Mund viel Frische mit Aromen von gelben Früchten und einer anregenden Säure zeigt. Und die hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach haben mit ihrem „Sparkling Riesling Alkoholfrei“ den ersten alkoholfreien Schaumwein aus den Reihen der deutschen Prädikatsweingüter auf den Markt gebracht und sich dabei wie Leitz auf gute Grundweine, sprich Rheingauer Rieslings in Spätlese-Qualität, und für eine Entalkoholisierung per Vakuumverdampfung entschieden.

Auch die Eltviller Sektkellerei Schloss Vaux hat mit ihrem „Träublein“ durchaus Erfolg beim Publikum. Der prickelnde, alkoholfreie Secco, der mit seinen Trauben- und Cassis-Aromen tatsächlich ein wenig an richtigen Schaumwein erinnert, hat sich bei jenen Kunden, die auf Promille verzichten wollen, inzwischen etabliert. „Mit Sekt hat das aber natürlich nichts zu tun“, sagt Geschäftsführer Christoph Graf und bringt damit zum Ausdruck, dass sein Haus eigentlich für traditionelles Sekthandwerk und die klassische Flaschengärung steht. Und das ist auch der Grund, warum sich Schloss Vaux nun mit dem „Nouvaux“ auf einen neuen Weg begibt.

Der ist zwar ebenfalls kein Sekt im herkömmlichen Sinne, aber ein Tropfen, der mit nur zwei Prozent Alkohol fast alles bietet, was einen guten Schaumwein ausmacht: Er hat viel mehr Ausdruck und viel weniger Restsüße als herkömmliche alkoholfreie Schaumweine, dazu eine feinere und längere, durch eine Gärung entstandene Perlage und eine leicht hefige Sekt-Aromatik, der die typischen, meist sehr störenden Entalkoholisierungsnoten anderer Produkte dieser Kategorie fehlen. Aus Grundweinen, denen der Alkohol technisch entzogen wurde, besteht auch der „Nouvaux. Aber er erhält anschließend noch eine klassische Flaschengärung, was ihm nicht nur die zwei Prozent Alkohol einbringt, sondern vor allem einen echten Sektcharakter.

Die Grundweine wurden beim spezialisierten Rüdesheimer Winzer Carl Jung bis auf 0,5 Prozent entalkoholisiert und dann auf die sogenannte Tirage gelegt, sprich mit einer Mischung aus Hefe und Traubensaft aufgefüllt, um in der Flasche eine zweite Gärung auszulösen. Nach neun Monaten der klassischen Flaschengärung hat der „Nouvaux“ schließlich zwei Prozent Alkohol – und laut Graf dann „weitere Aromen, wie sie nur die zweite Gärung bringen kann“.

Das Ergebnis ist erstaunlich – und überzeugender als alles, was es an alkoholfreien Konkurrenten bisher auf dem Markt gibt. „Wir wollen damit anspruchsvolle Kunden erreichen, die mehr Nähe zum Sekt suchen“, sagt Graf. Ob ihm das gelingt, wird der Verkauf der ersten 6000 Flaschen zeigen, die an ein paar Händler und Gastronomen gehen, aber auch direkt über den Vaux-Onlineshop unter www.schloss-vaux.de zu bekommen sind. Eine Flasche „Nouvaux“ kostet mit 16 Euro etwa so viel wie die echten Sekte des Hauses.