Niedrigwasser : Immer noch eine Handbreit Wasser unterm Kiel

Der Rhein ist ein geduldiger Fluss, und seine nervenstarken Anwohner sind einiges gewohnt. Wenn es dem Rhein nach der Schneeschmelze in den Alpen oder nach tagelangem Dauerregen in seinem Flussbett zu eng wird und er die Uferstraße B 42 überschwemmt, dann nehmen die Rheingauer geduldig die Hochwasserumleitung durch die Weinberge in Kauf, und in Walluf gelangen einige Bürger nur über Stege in ihre ufernahen Häuser.

Wenn hingegen sommerliche Dürre die Pegel sinken lässt, dann wuchern in den Stillwasserzonen zwar die Algen, und der Rhein gibt regelmäßig Weltkriegsbomben frei. Doch das ist kein Anlass für Nervosität. Wer am Rhein wohnt, der hat – anders als nach Starkregen in engen Bachtälern wie dem Ahrtal – genügend Zeit, sich auf Extremsituationen einzustellen.

Eine Hochwasserwelle zeichnet sich schon Tage vorher am Pegel Maxau bei Karlsruhe ab, und stetig sinkende Pegel ebenfalls. Rheinanlieger haben zudem ein geübtes Auge für die vielen Frachtschiffe und Tanker auf dem Strom. Wenn ihre Zahl allmählich kleiner wird und die verbliebenen immer weniger beladen sind, dann nähert sich das Niedrigwasser bedenklichen Werten.

Die Fahrrinne ist tiefer als der Pegelstand

Objektiv belegen diesen Eindruck die Daten der Rheinpegel, die jeder über das Informationssystem ELWIS der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes abrufen kann. Demnach ist der Pegel Kaub seit Mittwoch vergangener Woche um knapp zehn auf 52 Zentimeter gefallen. Die Prognosen sagen bis Samstag einen weiteren Rückgang auf 43 Zentimeter voraus. Im Oktober vor drei Jahren waren es nur noch 25 Zentimeter. Im ebenfalls heißen und trockenen Jahr 2003 waren es rund 30 Zentimeter.

Ein paar Kilometer stromaufwärts, bei Oestrich, erreichte der Rheinpegel Dienstagfrüh die Marke von 73 Zentimetern. Am 3. August waren es zur gleichen Uhrzeit 79 Zentimeter. Am Samstag sollen es nur noch 66 Zentimeter sein. Der niedrigste bekannte Pegelstand war 1947 mit 31 Zentimetern gemessen worden. Das heißt aber nicht, dass der Rhein dann durchwatet werden kann. Denn die Tiefe der Fahrrinne korrespondiert zwar mit dem Pegelstand, aber wo die Schiffe fahren, ist deutlich mehr Wasser über dem Grund als dort, wo die Pegelmessanlage steht.

Besonders gefährlich sind solche Wasserstände nicht. Die Wasserschutzpolizei notiert sogar weniger Zwischen- und Unfälle, weil alle Schiffsführer hoch konzentriert unterwegs sind und jeder seine Ladung mit großer Sorgfalt auf den Tiefgang seines Schiffes abgestimmt hat. Anders als bei Hochwasser greift der Staat bei Niedrigwasser nicht mit Regeln in den Verkehr auf dem Rhein ein. Das regelt der Markt. Wenn Binnenschiffe wegen ihres Tiefgangs nur noch so wenig Ladung aufnehmen können, dass es sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt, bleiben die Schiffe in den Häfen.

Die stetig fallenden Pegelstände bereiten der Branche seit Anfang Juli Sorgen. Denn das Niedrigwasser trifft die Indus­trie in einer schwierige Phase. Es muss mehr Kohle befördert werden, wenn die Kohlekraftwerke während der Energiekrise laufen sollen. Für die Verteilung der Ladung auf mehrere Schiffe fehlt es an Kapazitäten. Und an Land sind die Lastwagenfahrer knapp.

Erstes Tankschiff der BASF in Leichtbauweise

Weitsichtige Unternehmen investieren in spezielle Schiffe, die auch bei Niedrigwasser ausreichend Ladung aufnehmen können. Die BASF erwartet in diesem Jahr den Stapellauf ihres ersten in Leichtbauweise gefertigten Niedrigwasser-Tankschiffs. Die Engstelle bei Kaub soll das Schiff selbst bei einem Pegelstand von 30 Zentimetern mit 650 Tonnen Ladung passieren können.

Wichtig wäre für die Schifffahrt, dass alle sechs Engstellen im Rheingau und im Mittelrheintal zwischen Rheinkilometer 508 und 557 beseitigt werden, die hinderlich für die gesamte Schifffahrt auf der 1230 Kilometer langen Bundeswasserstraße Rhein sind. Doch wie bei Projekten zur Ertüchtigung der Verkehrswege in Deutschland üblich werden dafür Jahrzehnte benötigt. Immerhin haben kürzlich erste Probebohrungen im Mittelrhein stattgefunden, und das mehr als 60 Millionen Euro teure Vorhaben ist als „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan verankert. Doch vor 2030 ist nicht an die Realisierung zu denken. Auch weil es an Ingenieuren fehlt.

Das Wegmeißeln der Engstelle im Rheinbett ist einfacher, als den Rheinstrom wie den Main und andere Nebenflüsse mit Staustufen zu regulieren. In der Vergangenheit diskutierte Pläne, auch zwischen Iffezheim und Mannheim oder sogar im Rheingau Staustufen zu bauen, sind aus ökologischen und ökonomischen Gründen schon vor Jahrzehnten verworfen worden.

Lorcher Fähre wird nach Mittelheim verlegt

Nicht nur die 50.000 Frachtschiffe mit zusammen 60 Millionen Tonnen Ladung, die jährlich das Mittelrheintal zwischen Wiesbaden und Sankt Goar passieren, brauchen genügend Wasser unter dem Kiel. Auch die Fähren. Für die Mittelheimer Fähre Michael wird es in dieser Woche eng, weil die Fahrrinne in der Winkler Bucht laut Fährbetreiber Michael Maul zu schmal und flach für das große Schiff ist. Weil aber dann auch die Lorcher Flachwasserfähre nicht mehr fahren kann, wird sie nach Mittelheim verlegt. Zumindest für diejenigen, die von Mittelheim nach Ingelheim wollten, sei das eine gute Nachricht, teilt das Fährteam mit: „Alles läuft wie gewohnt. Hoffen wir auf Regen.“