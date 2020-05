Banksy in Hessen : Graffiti-Ikone landet Rakete

Dass Banksy auch ein Weinfreund ist, war bislang kaum bekannt. Nun stand in einem kleinen Ladenlokal mitten in Wiesbaden kürzlich ohne jede Ankündigung eine stilisierte schwarzweiße Rakete – umsäumt von Rosé-Weinflaschen.

Wer sich hinter „Banksy“ wirklich verbirgt, das ist bis heute ein gut gehütetes Geheimnis. Die mutmaßlich 1973 geborene britische Street-Art-Ikone hat mit allerlei subversiven Kunstaktionen schon weltweit für Gesprächsstoff und Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt 2018 mit dem halb geschredderten „Girl with Balloon“ während einer Auktion bei Sotheby’s in London. Die Käuferin zahlte seinerzeit trotzdem den Preis von gut einer Million Pfund für das veränderte Kunstwerk, das unter dem Namen „Love is in the Bin“ nun ein Besuchermagnet ist, wo immer es gezeigt wird.

Oliver Bock Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Rheingau-Taunus-Kreis und für Wiesbaden. F.A.Z.



Dass Banksy auch ein Weinfreund ist, war bislang aber kaum bekannt. Nicht anders aber ist ein neues, ungewöhnliches Kunstwerk von Banksy zu werten. In einem kleinen Ladenlokal mitten in Wiesbaden stand kürzlich ohne jede Ankündigung eine stilisierte schwarzweiße Rakete, umsäumt von zahlreichen Rosé-Weinflaschen. An den Stabilisierungsflossen war Banksys Schriftzug zu erkennen, und auch die Weinflaschen zierte die Handschrift des „Phantoms mit der Spraydose“: Sie zeigen das „Balloon Girl“. Die Installation soll Liebe und Hoffnung ausdrücken, heißt es in einer Mitteilung zu der unverhofften und nicht angekündigten Kunstaktion, an der das Niersteiner Weingut St. Antony mit dem „Love & Hope Rosé“ beteiligt ist.

Er habe Banksy über gemeinsame Bekannte ganz zufällig kennengelernt, sagt Weingutsleiter Dirk Würtz. Auf dem minimalistisch gehaltenen Etikett des Love & Hope Rosé lässt ein Mädchen einen roten Herzballon aufsteigen. Der Love & Hope Rosé ist schon das zweite Weinprojekt mit dem „Balloon Girl“. 2019 war in Norwegen ein sizilianischer Rotwein aus dem Hause Tenute Orestiadi vorgestellt worden. Der Rosé, heißt es in einem Statement, sei allerdings sein Favorit: „Ein Wein für die Ladys, für die Prinzessinnen und Königinnen da draußen.“ Laut Winzer Würtz soll der Biowein „als positives Statement in der aktuellen Situation verstanden werden“. Sozusagen als Trank gegen Corona.