Größtes Bioweingut Hessens : Neuer Weinkeller für zehn Millionen Euro

Nach der Weinlese im Herbst fallen die Blätter von Bäumen und Rebstöcken, und auf die Weingüter regnen Medaillen, Preise, Sterne und Auszeichnungen der diversen Weinführer und Weinjuroren herab. Das Weingut Schloss Vollrads in Oestrich-Winkel bekommt in diesem Jahr davon einiges ab. Geschäftsführer Ralf Bengel freut sich vor allem, dass das Weingut beim Wettbewerb „Best of Riesling“, der seiner Meinung nach renommiertesten und größten Blindverkostung, mit dem Titel „Beste Riesling-Kollektion 2022“ ausgezeichnet worden ist. Dieses Prädikat sei der Weltmeistertitel, freut sich Bengel und verweist zudem auf internationale Anerkennungen wie den „India Wine Award 2022“ in Gold.

Die Freude ist umso größer, weil Bengel nach Abschluss der Lese 2022 einen ordentlichen Jahrgang im Keller hat. Einige Trauben hängen allerdings doch noch am Stock in einem kleinen Weinberg, der für die Produktion edelsüßer Weine vorgesehen ist. „Sowohl in der Menge wie auch in der Qualität sind wir nach diesem trockenen Sommer äußerst zufrieden“, sagt Bengel.

Der Jahrgang 2022 ist aber noch in an­derer Hinsicht außergewöhnlich in der langen Geschichte von Schloss Vollrads. Erstmals kann der komplette Jahrgang mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden. Nach den vorgeschriebenen drei Jahren Umstellungszeit und zuvor schon kontrollierter ökologischer Bewirtschaftung der 63 Hektar Anbaufläche ist Schloss Vollrads nun das größte Bioweingut in Hessen. Darauf seien alle Mitarbeiter stolz, sagt Bengel und verweist auf das Vollradser Motto „Qualität, Behutsamkeit und Nachhaltigkeit“. Allzu lange wird Vollrads aber wohl nicht als größter Ökoweinerzeuger werben können, denn die aktuelle Welle der Umstellung auf zertifizierte ökologische Wirtschaftsweise erfasst auch noch größere Betriebe wie das Kiedricher Weingut Robert Weil mit seinen rund 100 Hektar Rebfläche.

Energiebedarf zu 80 Prozent selbst decken

Im Jahr 2024 allerdings wird Vollrads dann das Weingut mit dem modernsten Weinkeller Hessens sein. Dann wird der rund zehn Millionen Euro teure Neubau fertiggestellt und bezugsfertig sein. Der Neubau nebst Energiezentrale komme gut voran, berichtet Bengel. Das im Juli begonnene Bauprojekt liege im Zeitplan. Nach dem Aushub der Baugrube und dem Gießen der Bodenplatte wachse der Rohbau in die Höhe. Das nach Fertigstellung sichtbare Obergeschoss und das Dach würden im Frühjahr in Holzbauweise erstellt. Bengel verspricht, dass sich das Gebäude harmonisch in das Gelände unterhalb des Vollradser Wäldchens und die Umgebung einfügen werde.

Die Lage zeige, wie wichtig die Entscheidung gewesen sei, die für die neue Kellerei benötigte Energie mit Solarmodulen, Batteriespeicher und Blockheizkraftwerk weitgehend selbst zu er­zeugen. Bengel erwartet, dass Schloss Vollrads mit Weingut, Gastronomie und Veranstaltungsräumen 80 Prozent des Energiebedarfs selbst decken kann. Damit bilde der Neubau die Grundlage für die Weiterentwicklung der Weinqualität und sichere die wirtschaftliche Zukunft der gesamten Schlossanlage oberhalb von Winkel.

Bengel verweist zudem auf die großen logistischen Vorteile des fast 100 Meter langen Neubaus. Die Vollrads-Kunden werden sich allerdings auf höhere Preise einstellen müssen. Laut Bengel geht die Preisentwicklung an Vollrads nicht spurlos vorbei: Flaschen, Verschlüsse und sonstige Materialien seien erheblich teurer geworden, was dazu zwinge, die Verkaufspreise „perspektivisch moderat an­zupassen“.