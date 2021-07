Neuer Hybridnachweis : Es steckt kaum Hund im deutschen Wolf

Wieder da, aber selten gemischt mit Hund: Wolf, hier in einem Gehege in Sachsen. Bild: dpa

Wissenschaftler des Senckenberg-Forschungsinstituts und -Naturmuseums Frankfurt haben mit Kollegen aus zehn europäischen Ländern eine Methode entwickelt, mit der Hybride aus Wolf und Haushund sicher erkannt werden können. Mit Hilfe von Umweltproben wie Kot, Haaren oder Speichelresten von gerissenen Beutetieren kann die DNA eines mutmaßlichen Wolfsmischlings identifiziert werden. Die Methode sei deutlich höher auflösend als herkömmliche Verfahren und solle zukünftig als Standardverfahren dienen, schreiben die Forscher in ihrer Studie im Fachjournal „BMC Genomics“ .

Ermöglicht wird dies durch die gezielte Auswahl von Stellen im Genom, an denen sich Haushunde und Wölfe unabhängig von Rasse und Herkunft voneinander unterscheiden. Mit der neuen Methode mache man sich unabhängig von Ähnlichkeitsabgleichen individueller genetischer Profile, die auf Referenzproben von Wolf und Hund basieren. Außerdem könne so die Hybridisierungsrate in ganz Europa verglichen werden. Wölfe in Deutschland, so die Forscher, wiesen derzeit keine erhöhten Anteile von Hundegenen auf.

Wichtig für das Wolfsmanagement

Seit im Frühjahr 2000 im Nordosten von Sachsen zum ersten Mal seit der Ausrottung des Wolfes durch den Menschen um 1850 in Deutschland wieder wildlebende Wolfswelpen geboren wurden, breitet sich die Tierart deutlich aus. „Gerade zu Beginn einer solchen Wiederbesiedlung ist die Wahrscheinlichkeit, dass Wölfe sich mit Haushunden verpaaren, erhöht – schlicht aus Ermangelung einer Auswahl an Geschlechtspartnern oder -partnerinnen der eigenen Art“, erklärt Carsten Nowak, Leiter des Programmbereiches Genomisches Biomonitoring am Loewe-Zentrum für Translationale Biodiversitätsgenomik.

Der Wildtiergenetiker an der Senckenberg-Außenstelle Gelnhausen hat nun gemeinsam mit einem europäischen Team die neue Methode vorgestellt. Die sichere Erkennung von Wolf-Hund-Hybriden ist durch die enge Verwandtschaft von Haushunden und den großen Beutegreifern erschwert – zu sehr können Hybriden in ihren äußerlichen und molekulargenetischen Merkmalen den genetisch reinen Wölfen ähneln. Die bei Wolf-Hund-Verpaarungen gezeugten Mischlinge zu erkennen, ist für das Wolfsmanagement aber wichtig, denn Hybride sind weiter zeugungsfähig und können Hundegene in die komplette Wolfspopulation streuen.

In Deutschland wurden bislang nur wenige Hybridisierungen zwischen Wölfen und Haushunden registriert, etwa 2003 in Sachsen oder 2017 und 2019 in Thüringen. In derartigen Fällen wird meist eine Entnahme der Hybride aus der Natur angeordnet, so dass diese sich nicht weiter mit Wölfen paaren können. Nowak hierzu: „Wir haben in unserer Studie bei den aus Deutschland stammenden Wolfsproben keine erhöhten Anteile von Hundegenen gefunden. Ähnliche Befunde gibt auch in anderen Regionen Europas, in denen Hybriden konsequent entnommen werden und es zudem kaum streunende Haushunde gibt, wie in Skandinavien oder dem Alpenraum“. Im deutschen Wolfsmonitoring wird die neue Methode bereits routinemäßig eingesetzt – die Forscher plädieren in ihrer Studie für den standardisierten Einsatz des Verfahrens in ganz Europa.