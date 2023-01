Neue Therapien möglich : „Schweizer Messer“ für Grippeviren

Aktualisiert am

Eine Forschungsgruppe der Unis Gießen und Marburg ebnet womöglich den Weg zu neuen Grippetherapien. Sie hat die unterschiedlichen Funktionen des M1-Proteins für Stabilität und Vermehrung von Influenzaerregern untersucht und vergleicht es mit einem Schweizer Taschenmesser.

Influenzaviren verursachen die echte Grippe, an der rund um den Globus jährlich viele Millionen Menschen erkranken. Diese Erreger verfügen nur über ein gutes Dutzend an Virusproteinen, die aber zahlreiche Aufgaben erfüllen, vom Eindringen in die Zellen des Atemtrakts des Wirts über die Vervielfältigung des RNA-Erbguts bis hin zur Bildung neuer Viren.

Das M1-Protein reguliere unter anderem das Ablesen des Virusgenoms und fördere den Zusammenbau der Virusbestandteile sowie das Herausschleusen aus der Wirtszelle. Eine an M1 angefügte Phosphatgruppe begrenze dessen Fähigkeit, Molekülkomplexe zu bilden. Dies hemme die Virusvermehrung.