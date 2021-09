Gießener Forschung : Antibiotikaresistente Bakterien tricksen Wirkstoffduo aus

Aktualisiert am

Eine neue Therapie gegen antibiotikaresistente Bakterien erfüllt die Hoffnung von Wissenschaftlern nicht. Forscher der Uni Gießen haben dafür in Deutschland häufig auftretende Bakterien untersucht.

Eine neue Kombinationstherapie gegen antibiotikaresistente Bakterien wird möglicherweise die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen. Das legen Untersuchungen von Wissenschaftlern der Uni Gießen und des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung nahe.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Mikrobiologen haben im Erbgut von Bakterien nach Resistenzen gegen die Wirkstoffe Aztreonam und Avibactam gesucht. Diese Substanzen werden in klinischen Studien gemeinsam eingesetzt, um Bakterien zu bekämpfen, die nicht mit Reserve-Antibiotika aus der Klasse der Carbapeneme abgetötet werden können. Dazu zählen Stämme von Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii und Pseudomonas aeruginosa. Durch Gabe von Aztreonam und Avibactam soll die Carbapenem-Resistenz aufgehoben werden.

Dieses experimentelle Verfahren wird unter anderem schon in Griechenland und Italien angewandt, bisher aber nicht in Deutschland. Trotzdem haben die Gießener Forscher zusammen mit Kollegen aus Fribourg dort schon Erreger gefunden, die dem neuen Wirkstoff-Doppel widerstehen können. Alarmierend ist nach ihrer Einschätzung zudem, dass diese Resistenz auch bei Bakterien gefunden wurde, die in Deutschland sehr häufig vorkommende carbapenem-spaltende Enzyme besitzen. Dadurch würden die Möglichkeiten, Aztreonam/Avibactam für die Therapie schwerer Infektionen einzusetzen, deutlich eingeschränkt.

Hier findet sich die Studie im Einzelnen.