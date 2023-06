Prozess um Mord an Ayleen : Letzte Kurznachrichten vor dem Mord

Am dritten Verhandlungstag rekonstruieren Kriminalbeamte anhand digitaler Daten, was sich am 21. Juli 2022 abgespielt hat. Ein Chat zeigt, wie Jan P. das 14 Jahre alte Mädchen unter Druck setzte, sich mit ihm zu treffen.