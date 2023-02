Aktualisiert am

Nachweis an Knochen : Neandertaler jagten vor 125.000 Jahren Waldelefanten

Giganten der Steinzeit: So stellte sich der tschechische Zeichner Zdeněk Burian die Europäischen Waldelefanten vor. Bild: Interfoto

Neandertaler haben sich nicht nur gelegentlich vom Fleisch verendeter Waldelefanten ernährt, sie haben diese Tiere in Mitteleuropa auch gejagt. Das haben Forscher der Gutenberg-Universität und des Leibniz-Zentrums für Archäologie in Mainz sowie der Universität Leiden herausgefunden. Die Wissenschaftler haben Tausende Elefantenknochen vom Fundort Neumark-Nord bei Halle untersucht. An den Knochen entdeckten sie Schnittspuren, deren Verteilung nach Ansicht der Archäologen darauf hindeutet, dass die Tiere vor etwa 125.000 Jahren systematisch gejagt und zerlegt wurden.

Der Europäische Waldelefant lebte vor 800.000 bis 100.000 Jahren in Europa und Westasien. Er erreichte eine Schulterhöhe von maximal vier Metern und wog bis zu 13 Tonnen. Damit war er das größte Landsäugetier des Pleistozäns und übertraf mit seinen Körpermaßen sowohl das Wollhaarmammut als auch die heutigen in Afrika und Asien vorkommenden Elefantenarten.

„Erster eindeutiger Beweis für Elefantenjagd“

Die untersuchten Knochen stammen von mindestens 70 Waldelefanten; sie waren in den achtziger und neunziger Jahren in einer Braunkohlegrube bei Halle entdeckt worden. Nach der Entdeckung von Schnittspuren an denn Überresten wurden sie nun genauer untersucht. Den Erkenntnissen zufolge haben die Neandertaler die riesigen Säuger über einen Zeitraum von mindestens 2000 Jahren gejagt.

„Dies ist der erste eindeutige Beweis für die Elefantenjagd in der menschlichen Evolution“, sagt Wil Roebroeks von der Universität Leiden. Als Fleisch- und Fettlieferanten hätten die Tiere die Existenz der Frühmenschen gesichert, so die Autoren der Publikation. Ein zehn Tonnen schwerer Elefant habe vermutlich mindestens 2500 Portionen für Erwachsene zu jeweils 4000 Kilokalorien geliefert.

Die Ergebnisse der Studie lassen auch darauf schließen, dass die Neandertaler zumindest zeitweise in viel größeren Gemeinschaften zusammengelebt haben als vermutet. Offenbbar hatten sie die nötigen Kenntnisse, um Lebensmittel in großen Mengen zu lagern und haltbar zu machen. Bisher war angenommen worden, dass die Frühmenschen Gruppen von höchstens 25 Individuen gebildet haben.