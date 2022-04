Zugvögel : Kuckuck, Kuckuck – ruft's schon aus dem Wald?

Der Naturschutzbund Hessen (NABU) ruft dazu auf, die Ohren nach einem Frühlingsboten offen zu halten, der an seinem unverwechselbaren Ruf leicht zu erkennen ist. Jeder, der den Laut des Kuckucks vernimmt, kann das dem NABU mitteilen.

Experten versprechen sich von der Aktion mehr Hinweise darauf, wie sich der Kuckuck dem Klimawandel anzupassen vermag. Viele Wandervögel treffen aufgrund der Erwärmung immer früher im Jahr wieder in Hessen ein. So brüten in einigen Gegenden schon die ersten Weißstörche. Hinsichtlich des Kuckucks, der als Langstreckenflieger in Afrika überwintert, nehmen Ornithologen bislang an, dass er seine Ankunftszeit noch nicht den klimatischen Veränderungen angepasst hat, wie das bei anderen Arten offenbar der Fall ist. Erste Kuckucke sind hierzulande zwar schon gesichtet worden, die meisten treffen aber erst im Laufe des Aprils ein.

Kuckuck ist auf Wirte angewiesen

Viele Wirtsvögel des Kuckucks wie Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Zaunkönig, Bachstelze und Teichrohrsänger beginnen jedoch immer früher mit der Brut. Wenn der Kuckuck in größerer Zahl hier ankommt, sind also die ersten Eier oft schon gelegt. Damit wird es laut Ornithologen für diese Spezies immer schwieriger, ihre Eier erfolgreich den künftigen Zieheltern unterzuschieben.

Der Kuckuck ist auf Wirte angewiesen, die ganz am Anfang der Brut stehen, damit der junge Kuckuck möglichst als Erster schlüpft und die Eier der Jungvögel seiner Zieheltern über den Nestrand schieben kann. Um sich also erfolgreich fortzupflanzen, muss sich der Kuckuck genau auf das Brutgeschehen seiner Wirtsvögel abstimmen. Dieses sensible Gefüge könnte durch den Klimawandel gestört werden. Erfreulich sei aber, dass der Kuckuck nach wie vor in ganz Hessen verbreitet sei, teilt der NABU mit. Meldungen zu Kuckucksrufen können auf der Website www.kuckuck-hessen.de gemacht werden.