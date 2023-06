„Lasst uns eine neue Ära sozialdemokratischer Reformpolitik beginnen und gemeinsam dafür sorgen, dass diese Landesregierung keinen Tag länger an der Macht bleibt.“ Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Samstag während ihrer Rede auf dem Parteitag der hessischen SPD in Hanau den rund 330 Delegierten zugerufen und diese auf den Kampf um die Macht im Land eingestimmt. SPD-Parteivorsitzende Faeser, die mit 94,46 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt wurde, schaltete im Congress Park in den Angriffsmodus und warf der CDU Versagen bei zahlreichen Themen vor. Den Grünen-Koalitionspartner in der Landesregierung erwähnte sie indes mit keinem Wort. Unter dem Motto „Die besten Kräfte für Hessen“, startet die SPD nun offiziell in den Wahlkampf.

24 Jahre und sechs Monate regiere die CDU am 8. Oktober, dem Termin der anstehenden Landtagswahl, in Hessen, beklagte Faeser und stellte fest: „Das ist ein Vierteljahrhundert, und das reicht dann auch, oder?“ „Genug ist genug“, konstatierte sie, warf der CDU vor, dass diese das Leben der Hessen während ihrer Regierungszeit verschlechtert habe. „Das ist der eigentliche Skandal“, sagte die Spitzenkandidatin und fügte an: „Erinnert Ihr Euch an die Rolle der hessischen CDU im NSU-Skandal und all die Verstöße gegen die Verfassung?“

Ohne die Sozialdemokratie werde es keine soziale Gerechtigkeit geben, zeigte sie sich überzeugt. „Wie die Zukunft aussieht, ist eine Frage politischer Entscheidungen, des Willens, der Energie und der Frage, ob sich ein Ministerpräsident damit zufrieden gibt, den Grüß-August zu spielen, oder ob eine Ministerpräsidentin anpackt“, stellte sie sich als die bessere Wahl vor.

Faeser will berufliche Bildung stärken

Konkret kündigte Faeser ein „echtes“ Tariftreuegesetz an, falls sie Ministerpräsidentin werde. Zudem versprach sie, die berufliche Bildung zu stärken. Die Meisterausbildung solle künftig kostenfrei und die Erwerbsquote von Frauen erhöht werden. „Als Ministerpräsidentin wird es für mich drei Prioritäten geben, und zwar Bildung, Bildung und Bildung“, sagte sie und ergänzte, um jeden einzelnen Industriearbeitsplatz zu kämpfen. „Wir packen die Wohnungsfrage an, vielleicht die größte soziale Frage dieser Zeit“, sagte Faeser. Sie werde ein Zweckentfremdungsgesetz einführen, um die Spekulation mit Wohnraum zu beenden.

Die CDU führe populistische Scheindebatten und gebe Wasser auf die Mühlen der Demokratieverächter am rechten Rand. Das sei verantwortungslos, gefährlich und dumm, kritisierte Faeser und kündigte an, den Kampf gegen den Rechtsextremismus als Ministerpräsidentin konsequent weiter zu führen. Zudem werde sie auch die Bekämpfung der „grausamen Gewalt“ gegen Frauen zur Chefsache zu machen. Faeser will im Falle des Wahlsiegs eine eigene Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen initiieren.

Inhaltliche Unterstützung erhielt sie von Lars Klingbeil, einer der beiden Bundesvorsitzenden der SPD. „Liebe Nancy, Du bist die Richtige für Hessen. Wir stehen an Deiner Seite“, sagte Klingbeil und bezeichnete es als große Aufgabe, den Rechtsextremismus im Land zu bekämpfen. Die aktuelle Aufgabe sei, die „AfD klein zu kriegen“. „Das geht sehr einfach, indem wir gute Politik machen“, sagte Klingbeil, räumte jedoch selbstkritisch ein, dass die SPD mit dem Streit in der Ampel über das Heizungsgesetz daran beteiligt gewesen sei, dass viele Bürger verunsichert wurden. „Wir haben über die klimapolitischen Ziele geredet, aber nicht darüber, wie wir die Menschen auf diesem Weg mitnehmen“, sagte er.