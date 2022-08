Nachfolger für 9-Euro-Ticket : Es geht nicht nur um den Fahrpreis

Mit dem August ist der letzte Monat angebrochen, in dem man in ganz Deutschland für neun Euro im Nah- und Regionalverkehr unterwegs sein kann. Zwar endet das seit 1. Juni geltende Angebot erst in knapp vier Wochen. Die meisten für einen ganzen Monat gültigen 9-Euro-Tickets dürften aber inzwischen gekauft sein – schließlich lohnt sich die Ausgabe mit jeder zusätzlichen Fahrt mehr. Dass auf allen politischen Ebenen über eine Nachfolgeregelung diskutiert wird, liegt zunächst einmal am Erfolg des preislich nur vom Nulltarif zu schlagenden Angebots.

Das bestätigen die Zahlen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Dieser hatte in seinen Bussen und Bahnen in der Corona-Pandemie einen Rückgang der Fahrgastzahlen um 70 Prozent verkraften müssen. „Mit dem 9-Euro-Ticket haben wir die Vor-Corona-Nachfrage so schnell wieder erreicht, wie es wohl niemand erwartet hat. Und das, obwohl durch mobiles Arbeiten weiterhin viele Wege entfallen“, sagt RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. Eine spürbar höhere Nachfrage gebe es vor allem auf der Schiene im Freizeitverkehr, etwa auf den schnellen Regionalexpress-Verbindungen in touristisch attraktive Regionen.

900.000 9-Euro-Tickets im Juni verkauft

Die Stadt Frankfurt hatte bei einer Befragung ebenfalls festgestellt, dass das Angebot vor allem für Freizeitfahrten genutzt wird – das antworteten 69 Prozent. Jeder Zweite sagte nach dem Mitte Juli veröffentlichten Ergebnis aber auch, vorher nicht oder nur selten Bahn gefahren zu sein. Auch die absoluten Zahlen sind beeindruckend. Der RMV berichtete im Juni von 900.000 verkauften 9-Euro-Tickets. Hinzu kommen eine Million Inhaber von Zeitkarten, die in den drei Monaten ebenfalls zu diesem verbilligten Preis fahren.

Die Frage, wie es nach dem August weitergeht, beschäftigt die Länder ebenso wie den Bund aber auch wegen der Kosten. Dieser stellt zur Finanzierung des 9-Euro-Ticktes 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich daher in den vergangenen Tagen gegen eine Verlängerung ausgesprochen, weil im nächsten Jahr die Schuldenbremse wieder eingehalten werden müsse. Inzwischen gibt es Forderungen nach Alternativmodellen. Die Verbraucherzentralen haben eine Monatskarte für 29 Euro vorgeschlagen, die preislich nahe bei einem 365-Euro-Jahresticket liegt. Diesen Preis zahlen in Hessen bisher Schüler und Senioren.

RMV-Geschäftsführer Ringat befürwortet den Vorstoß der Vereinigung der Verkehrsunternehmen für ein 69-Euro-Monatsticket. Der Umweltverband BUND in Hessen erachtet ein 365-Jahresticket für jedermann als sinnvollen Beitrag zur Mobilitätswende. Für Menschen mit nie­dri­gem Einkommen müsse es ein Angebot ähnlich dem des 9-Euro-Tickets geben.

Neben dem Preis hat die Gültigkeit in allen Verkehrsverbünden und Tarifgebieten den Billigfahrschein attraktiv gemacht. Die Erfahrung, sich nicht mit komplizierten Preisregelungen auseinandersetzen zu müssen, prägt daher ebenfalls die Ansprüche an eine Nachfolgeregelung. Wobei hinter der Diskussion um den Preis eines neuen, günstigen Tickets auch die Frage steht, woher das Geld für Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr kommen soll.

Für RMV-Geschäftsführer Ringat hat das 9-Euro-Ticket gezeigt, dass es mehr Schienen und zusätzliche Fahrzeuge brauche. Angesichts des Finanzbedarfs für Infrastrukturausbau und Fahrtenangebot „sind Fahrgeldeinnahmen weiterhin ein wichtiger Teil der Finanzierung des Gesamtangebots“. Es liege nun an der Politik, nicht nur attraktive Nachfolgeangebote einzuführen, sondern auch das Streckennetz auszubauen und die Finanzierung eines leistungsfähigen öffentlichen Nahverkehrs dauerhaft zu sichern.

Der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) ist jedenfalls „sehr dafür“, den Schub des 9-Euro-Tickets zu nutzen, um mehr Menschen für Bus und Bahn zu gewinnen. Wobei gerade für Berufspendler, die nach den bisher vorliegenden Daten das 9-Euro-Ticket vergleichsweise wenig nutzten, ein Ausbau des Verkehrsangebots Voraussetzung sei. „Überfüllte Waggons, Ausfälle und Verspätungen werden kaum jemanden animieren, öfter aufs Auto zu verzichten“, so der Minister. Die Länder bräuchten daher zusätzliche Mittel für den Betrieb von Bussen und Bahnen. Der Bund müsse die Regionalisierungsmittel für die Länder dringend erhöhen. „Das Land Hessen wäre bereit, für den Ausbau des Angebots auf jeden zusätzlichen Euro des Bundes einen Euro aus Landesmitteln draufzulegen.“