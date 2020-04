Knackiger Frost in der Nacht : Nach den Ostertagen wird es deutlich kühler

Das Wetter an Ostermontag gibt einen Vorgeschmack auf die nächsten Tage. Mit eitel Sonnenschein ist es in der Mitte Deutschlands vorerst vorbei. Nachts sinkt das Thermometer teils deutlich unter den Gefrierpunkt.

Nach dem langen Osterwochenende wird es in Hessen und andernorts in der Mitte Deutschlands noch einmal etwas kühler. An diesem Dienstag sind Höchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad gemeldet, im höheren Bergland bis zu 7 Grad. Vor allem im Norden Hessens startet der Tag stark bewölkt, von Süden her wird es im Lauf des Tages zunehmend heiter. Niederschläge sollen bei mäßigem Wind weitgehend ausbleiben.

Für die Nacht zum Mittwoch sind Temperaturen bis zu minus drei Grad gemeldet, im Bergland bis zu minus fünf Grad. Am Mittwoch wird es dann wieder etwas wärmer, bei Sonnenschein sind dann bis zu 20 Grad gemeldet.

Auch müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf eine kurzfristige Abkühlung einstellen. Für den Dienstag sind Höchsttemperaturen von zehn bis 14 Grad gemeldet, in den Hochlagen werden bis zu acht Grad erwartet. Niederschläge sollen bei mäßigem Wind aber weitgehend ausbleiben.

In der Nacht zum Mittwoch wird es wie in Hessen bis zu minus drei Grad kalt, im Bergland bis zu minus fünf Grad. Am Mittwoch wird es wieder deutlich wärmer, bei heiterem Wetter sind bis zu 20 Grad angesagt. Auch nachts sollen die Temperaturen dann wieder etwas steigen.