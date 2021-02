Aktualisiert am

Nach Ausbruch in Seniorenheim : „Auch Geimpfte müssen sich schützen“

Infektion trotz Injektion: In einem Altenheim im Lahn-Dill-Kreis ist es nach der Erstimpfung der Bewohner zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Bild: Maximilian von Lachner

Corona-Ausbrüche in einem Pflegeheim im Lahn-Dill-Kreis und in einer Kindertagesstätte in Frankfurt beschäftigen die Behörden. Die Sorge vor mutierten Viren wächst.