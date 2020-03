Generalstaatsanwalt zu Hanau : „Der Hass hat nach dem Anschlag nicht aufgehört“

Herr Fünfsinn, Sie haben am Mittwochabend an der Trauerfeier für die Opfer des Anschlags in Hanau teilgenommen. Der Bruder eines Getöteten sprach dort vor der Angst, die er jetzt um seine Kinder habe, aber auch um sich selbst. Was haben Sie dabei empfunden?

Das hat mich sehr betroffen gemacht. Solche Gefühle müssen wir natürlich sehr ernst nehmen. Ich hoffe, dass dieser junge Mann bald wieder ohne Angst wird leben können. Zwei Schwestern von Getöteten haben auf der Trauerfeier aber auch Mut gemacht, als sie sagten, sie würden keinen Hass in sich tragen. Ebenso mit ihrer Aufforderung, jetzt noch enger zusammen zu stehen.