Mutmaßliches Autorennen : Raser offenbar nicht Auslöser des Unglücks auf der A66

Der tödliche Unfall auf der A66, bei dem am 10.Oktober eine 71 Jahre alte Frau starb, ist den neuesten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt zufolge gar nicht von den Sportwagenfahrern ausgelöst worden, die sich dort mutmaßlich ein illegales Autorennen lieferten. Wie eine Sprecherin der Behörde der F.A.Z. sagte, wird inzwischen gegen einen anderen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Genauere Angaben zur Person wollte sie am Montag noch nicht machen.

Die neuen Erkenntnisse, die auch zur Aufhebung des Haftbefehls gegen die zwei in Untersuchungshaft befindlichen Lamorghini- und Porsche-Fahrer geführt haben, stützen sich auf den Bericht eines Sachverständigen und ein Video, das einem Verteidiger zugespielt worden war. Laut der Sprecherin präsentierte der Sachverständige vor den Ermittlern am Freitagnachmittag eine Unfallrekonstruktion, derzufolge der 29 Jahre alte Lamborghini-Fahrer Navid F. die Kollision mit der unbeteiligten Skoda-Fahrerin nicht verschuldet haben konnte. Dieses Gutachten deckte sich mit dem Video.

Verdacht auf Mord fällt weg

Demzufolge fuhr der Sportwagen auf der linken Spur und ein weiterer Autofahrer in der Mitte. Dieser sei dann plötzlich nach links gezogen, woraufhin der Lamborghini auszuweichen versuchte, was aber nicht gelang. Dadurch prallte er erst gegen die Mittelleitplanke und kollidierte anschließend mit dem Wagen der Einundsiebzigjährigen, der zu brennen begann. Die Frau starb an der Unfallstelle, weitere Autofahrer wurden teils schwer verletzt.

Damit fällt für Navid F. und seinen Mitbeschuldigten der bedingte Tötungsvorsatz weg. Gegen sie wird nun nicht mehr wegen des Verdachtes des Mordes aus niedrigen Beweggründen und mit gemeingefährlichen Mitteln ermittelt, sondern wegen des Verdachts illegaler Fahrzeugrennen. Angaben haben beide laut Staatsanwaltschaft noch nicht gemacht. Zu erwarten sind offenbar schriftliche Stellungnahmen, nachdem sie Akteneinsicht genommen haben. Zu dem mutmaßlichen dritten Beteiligten, dem 34 Jahre alten Ramsy Azakir, gibt es derzeit nichts Neues. Er sei weiter flüchtig, so die Sprecherin. Hinweise aus der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ würden noch ausgewertet.

In Frankfurt hat die „Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner“ (KART) der Polizei unterdessen schon wieder zwei Männer wegen des Verdachts eines illegalen Rennens angehalten. Die 19 und 18 Jahre alten Fahrer waren gegen 20 Uhr mit einem Porsche Cayenne und einem VW Golf mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde auf dem Anlagenring unterwegs. An den Ampeln hielten sie nebeneinander an und gaben bei Grün jeweils Gas, auch in Kurven. Zwischendurch gaben sie sich laut Polizei Handzeichen. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin beide Autos und Führerscheine. Der Achtzehnjährige besaß seine erst seit einem Monat.