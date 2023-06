Am dritten Verhandlungstag rekonstruieren Kriminalbeamte anhand digitaler Daten, was sich am 21. Juli 2022 abgespielt hat. Ein Chat zeigt, wie Jan P. das 14 Jahre alte Mädchen unter Druck setzte, sich mit ihm zu treffen.

Was hat Ayleen erleiden müssen? Das wird im Prozess am Gießener Landgericht vielleicht nicht geklärt werden können. Angeklagt als Mörder der Vierzehnjährigen ist Jan P. aus dem mittelhessischen Waldsolms. Er soll die Schülerin vor rund einem Jahr aus dem südbadischen Gottenheim verschleppt und in der Nähe seines Wohnortes nach einem Vergewaltigungsversuch erwürgt haben. Der Dreißigjährige hat zwar gestanden, Ayleen getötet zu haben. Das sei jedoch in einem Streit geschehen, er habe keine sexuellen Handlungen vorgenommen, sagte er zu Prozessbeginn vor der Schwurgerichtskammer. Gerichtsmediziner hatten an der Leiche des Mädchens, die eine Woche im Wasser lag, keine verwertbaren Spuren mehr feststellen können.

Helmut Schwan Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ayleen und der Angeklagte hatten Wochen zuvor über das Internet Kontakt aufgenommen und vor allem über Snapchat insgesamt mehrere Tausend Nachrichten ausgetauscht, zum großen Teil mit sexuellem Inhalt. P., wegen eines Sexualdelikts vorbestraft und jahrelang in psychiatrischer Behandlung und unter polizeilicher Führungsaufsicht, trat dabei als sogenannter „Sugardaddy“ auf. Er bot ihr mehrere Hundert Euro dafür, dass sie ihm Aktbilder von sich schickte.

Drohte, es dem Vater zu erzählen

Am dritten Prozesstag wurde deutlich, wie stark er sie an jenem Tag jedoch unter Druck setzte, sich mit ihm zu treffen. Kriminalbeamte rekon­struierten am Montag vor dem Gießener Landgericht anhand der Chat-Nachrichten und anderer digitaler Daten akribisch das Geschehen vom 21. Juli 2022: P. machte sich am Morgen auf die Reise, schrieb Ayleen an und forderte sie auf, sich nach der Schule mit ihm zu treffen. Sie versuchte zunächst, ihm das auszureden. Mit der Ankündigung, er werde ihrem Vater erzählen, was sie für eine sei, brach P. aber offenbar den Widerstand des Mädchens.

Wie eine Auswertung der Geodaten der Handys ergab, stieg Ayleen nahe dem Bahnhof ihrer Heimatstadt in das Auto des Angeklagten. Was ihr anschließend widerfuhr, lässt sich nur erahnen. Es begann eine Fahrt mit vielen Unterbrechungen und Wendungen, ehe der Wagen am späten Abend auf der Autobahn Richtung Hessen unterwegs war. Eine halbe Stunde nach Mitternacht sendete das Smartphone des Angeklagten aus einem Waldstück bei Langgöns in Mittelhessen das letzte Signal. Etwa drei Stunden herrschte dann Funkstille. Auch die später sichergestellte Smartwatch von Jan P. registrierte keine Daten wie Standort oder Pulsschlag. Die Ermittler vermuten, P. könnte das Gerät abgelegt habe, ehe er das Mädchen in ein Waldstück führte, um es zu vergewaltigen.

Mehr zum Thema 1/

Online war der Angeklagte wieder von etwa 3.30 Uhr an, Standort Teufelsee nahe Echzell in der Wetterau. Dort fand die Polizei etwa eine Woche später die Leiche des Mädchens. Auf ihrem Handy, sichergestellt in der Wohnung des Angeklagten, entdeckten die Ermittler später Nachrichten an Mutter und Bruder: „Macht euch keine Sorgen, ich bin morgen wieder da.“ Die Botschaften, geschrieben während der Fahrt ins Ungewisse, waren nicht angekommen. Ayleen hatte kein Guthaben mehr auf ihrem Smartphone.