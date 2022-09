Mordfall Ayleen : Beschuldigter legt Geständnis ab

Der im Fall der getöteten Schülerin Ayleen A. Tatverdächtige Jan P. hat ein Geständnis abgelegt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mit. Demnach gibt er zu, die 14 Jahre alte Jugendliche aus dem südbadischen Gottenheim in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli „durch körperliche Gewalteinwirkung“ getötet und die Leiche dann im Teufelsee bei Echzell versenkt zu haben. Der Beschuldigte führte die Polizei zudem zu einem Feldweg im Landkreis Gießen, an dem sich die Tat seiner Einlassung zufolge ereignet hat, und zeigte weitere Örtlichkeiten, an denen Kleidungsstücke der Schülerin abgelegt worden waren. Die Kleidung wird derzeit auf serologisches Spurenmaterial im Hessischen Landeskriminalamt untersucht.

Dem Geständnis des Beschuldigten waren „umfangreiche Ermittlungen“ der Soko „Lacus“ und der Staatsanwaltschaft Gießen vorausgegangen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Seit der Übernahme der hessischen Behörden wurden „mehrere Zeugen vernommen, eine Vielzahl an Spuren ausgewertet und aufwändige rechtsmedizinische und digitalforensische Untersuchungen vorgenommen, insbesondere Handy-, Funkzellen-, GPS- sowie Geodatenanalysen“. Dadurch sei es gelungen, „ein beweiskräftiges Bewegungsprofil des Beschuldigten zu erstellen und sich ein konkretes Vorstellungsbild von dem etwaigen Tatablauf zu verschaffen“.

Wie Thomas Hauburger, zuständiger Oberstaatsanwalt, am Dienstag sagte, ist „die geständige Einlassung das Resultat akribischer und intensiver Ermittlungsarbeit“. In den kommenden Wochen werde man alles daran setzen, „die näheren Tatumstände und die Tatmotivation weiter aufzuklären“.