Aktualisiert am

Totes Geschwisterpaar in Hanau

Totes Geschwisterpaar in Hanau :

Totes Geschwisterpaar in Hanau : Die Chronologie eines Mordes

Der Vater wurde schuldig gesprochen, sein Schweigen prägte den Prozess. Vier Monate lang hat das Landgericht Hanau über einen verheerenden Mord an zwei Kindern verhandelt.

Der Anblick des Fotos ist kaum zu ertragen. Ein kleines Mädchen liegt auf dem Boden in der Ecke eines Balkons. Die Arme über dem Kopf. Das ist das Gegenteil einer Schutzhaltung, so wirkt das Kind besonders wehrlos und ausgeliefert. Die Kleidung des Mädchens ist mit Blut vollgesogen. Das Bild der Leiche ist nur kurz zu sehen, nicht mehr als ein paar Augenblicke. Doch diese Momente reichen, um einen verstörenden Eindruck zu hinterlassen.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Foto wird im Gerichtssaal in Hanau auf einem großen Bildschirm gezeigt, weil das Mädchen einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, das die Schwurgerichtskammer des Landgerichts aufklären muss. Es ist eines von vielen Fotos vom Tatort, einer Wohnung in einem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt.