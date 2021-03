Mobiles Testcenter in Hessen : Schnelle Übersicht bei Corona-Ausbrüchen

Wenn’s brennt, kommt die Feuerwehr. Wenn an einer Schule vermehrt Corona-Infektionen auftreten, kommt in Hessen das Testmobil. Das gilt nicht für den Fall eines einzelnen, positiv getesteten Schülers. „Wenn der Untersetzer auf dem Tisch ankokelt, rufen Sie auch nicht gleich die Feuerwehr“, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen, Frank Dastych, am Freitag bei der Vorstellung des mobilen Testcenters am Taunusgymnasium in Königstein. „Aber fünf bis zehn positiv getestete Schüler in einer Klasse lassen eine hohe Dunkelziffer vermuten.“ In solchen Fällen können die Schulleitungen künftig über das örtliche Gesundheitsamt das Fahrzeug anfordern. Am nächsten Werktag soll es dann vorbeikommen.

Bernhard Biener Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für den Hochtaunuskreis. F.A.Z.

Beim mobilen Testcenter handelt es sich um ein umgebautes Wohnmobil, das im Inneren mit Labortechnik ausgestattet ist. Die einfache Besatzung besteht aus zwei Personen, die für die Proben zu den Schülern in die Klassen gehen, und einer weiteren im Laborwagen. Bei einer großen Schule wie dem Taunusgymnasium wären vermutlich zwei Teams im Einsatz, sagte Dastych. „Dann sind an einem Tag 400 bis 500 Schnelltests von Schülern und Lehrern zu schaffen.“ Im Fall eines positiven Ergebnisses könnten zur Überprüfung an Ort und Stelle außerdem bis zu 25 der genaueren PCR-Tests gemacht werden. „Bei den Schnelltests gibt es Unschärfen“, sagte der KV-Vorsitzende.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat das Testmobil im Auftrag des hessischen Kultusministeriums angeschafft. „Bei einem Ausbruch kommt es auf Schnelligkeit an, um sich Klarheit über das Infektionsgeschehen zu verschaffen“, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). „Das mobile Testcenter ist ein Baustein, um die Öffnung der Schulen abzusichern.“ Ein weiterer sei der wöchentliche Selbsttest für Schüler, der nach den Osterferien beginnen solle. „Wir haben 14 Millionen Schnelltests bestellt und fünf Millionen sind bis Ferienende verfügbar“, so der Kultusminister. Das reiche, um bei insgesamt 760.000 Schülern beginnen zu können.

„Die Hilferufe werden täglich mehr“

„Wir haben beide das gleiche Ziel, nämlich die Schulen sicherer zu machen und die Schüler in die Schulen zu holen“, sagte Dastych. Wie wichtig das sei, zeige die Nachfrage nach ambulanter psychotherapeutischer Versorgung. „Die Hilferufe werden täglich mehr.“ Erfahrungen mit Corona-Testmobilen hat die KV von Tests in Altenheimen und Kindertagesstätten.

Dort war auch die Ärztin Frauke Rieger schon im Einsatz, am Freitag mit der Medizinstudentin Victoria Anschütz und der Medizinischen Fachangestellten Karakaya Betül die Besatzung des Testmobils in Königstein. Das 50.000 Euro teure Wohnmobil kann nach der Verwendung in der Corona-Pandemie zurückgebaut werden. Mit bis zu 100.000 Euro sei allerdings die darin installierte Technik etwa doppelt so teuer, sagte Dastych. Finanziert werde das Fahrzeug vom Bundesamt für Soziale Sicherung. „Wenn es nötig würde, könnten wir auch zwei oder drei davon auf die Räder stellen.“ Bei den Altenheimen habe sich allerdings gezeigt, dass eines schon ausreichen könne.

Die Tageskapazität von bis zu 500 Schnelltests wäre derzeit selbst bei einer so großen Schule wie dem Taunusgymnasium ausreichend. Von den regulär 1350 Schülern sind nach Worten von Schulleiterin Beate Herbst derzeit an einem Tag etwa 400 tatsächlich in der Schule, nämlich 220 Oberstufenschüler und im Wechselunterricht weitere 180 der Jahrgänge fünf und sechs. Alle 20 Minuten ertönt der „Lüftungsgong“ und die Fenster werden aufgerissen.

Mehr zum Thema 1/

Auch am Taunusgymnasium habe es schon Corona-Fälle gegeben, sagte Herbst. „Seit den Sommerferien bei vier Schülern und zwei Kollegen.“ In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt habe man das Geschehen jedoch schnell eingrenzen können. „Wir haben Sitzpläne, so dass nur die direkt daneben sitzenden Schüler vorsorglich in Quarantäne mussten, keine ganzen Klassen.“ Auf dem weitläufigen Schulgelände hätten die Schüler Masken auf, und gerade die jüngeren hielten sich an die zugeteilten Pausenzonen. „Nur bei den Abiturienten müssen wir manchmal etwas sagen.“ Die Lehrer werden einmal in der Woche vom eigenen Hausarzt oder einem Arzt, der dazu an die Schule kommt, getestet. „Das gibt einem schon ein gutes Gefühl“, sagte Herbst.

Kultusminister Lorz geht davon aus, dass die Selbsttests der Schüler nach den Osterferien eher an den Schulen stattfinden werden und nicht zu Hause. Das sei die Empfehlung von Epidemiologen nach Erfahrungen in Österreich. Dastych wies darauf hin, dass es noch immer keinen Impfstoff gebe, der für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zugelassen sei. „Die Impfstrategie ist von entscheidender Bedeutung.“ Sein Stellvertreter Eckhard Starke warnte daher: „Wir werden noch eine ganze Weile mit dem Erreger leben müssen.“ Deshalb sei es wichtig, Ausbruchsorte wie im Fall von Schulen schnell zu lokalisieren. „Vor allem aber brauchen wir die Unterstützung aller, indem sie sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten.“