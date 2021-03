Mitten im Lockdown : Ein neuer Michelin-Stern über Hessen

Der Restaurantführer „Guide Michelin“ stellt seine Ausgabe für 2021 vor. In Hessen wie auch in Mainz dürfen sich Restaurants freuen. Auf Kritik stoßen Sterne für Nachhaltigkeit.

Frust und Freude: Während drei Tage nach der Bund-Länder-Konferenz Vertreter des Gastgewerbes Enttäuschung darüber äußern, dass ihnen keine allgemeine Öffnungsperspektive in Aussicht gestellt worden sei, knallen andernorts die Korken, wenn auch wegen des Lockdowns vielleicht ein bisschen verhalten. Der Restaurantführer „Guide Michelin“ hat am Freitag seine Deutschland-Ausgabe für 2021 vorgestellt, in einer Online-Präsentation. Die Tester, die sich selbst Inspektoren nennen, bewerten gute Restaurants mit bis zu drei Sternen.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

In Hessen wurde ein Lokal neu ausgezeichnet: Das Restaurant „Christian & Friends Tastekitchen“ in Fulda mit Küchenchef Christian Steska hat einen Stern erhalten. Jeweils ein grüner Stern wurde an das Restaurant „Stuben“ im Lammershof in Birkenau und an den „Hohenhaus Grill“ im Hotel Schloss Hohenhaus in Herleshausen vergeben. Die grünen Sterne, im vergangenen Jahr eingeführt, würdigen Engagement für Nachhaltigkeit. Sie sind, wie Gwendal Poullennec, Direktor des Guide, sagte, unabhängig von der gastronomischen Leistung.