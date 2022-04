Aktualisiert am

Missbrauchsprävention im Sportverein : „Potenzielle Täter in die Enge treiben“

Missbrauch ist im Jugendsport ein heikles Thema. Ein Wiesbadener Fall lenkt den Blick auf ­Gefahren gerade in kleinen Vereinen ohne ­entsprechende ­Strukturen. Die Sportjugend Hessen unterstützt mit ­Projekten zum Thema Kindeswohl.

Der dunkle Gang weckt ungute Gefühle. Es ist eng hier unten an den ehemaligen Squash-Courts, verwinkelt. Es gibt Ecken, die kaum einsehbar sind. „Das sind Bereiche, die Täter gut finden“, sagt Michael Gießelbach. Der Vorsitzende der SG Weiterstadt schaltet schnell Licht an. Auch jetzt noch erzeugen diese menschenleeren Gänge ein Unwohlgefühl. „Da wurde vor drei Jahrzehnten pragmatisch der Platz optimal ausgenutzt. Heute würde man das anders planen und bauen.“ Auch angrenzende Umkleidekabinen haben kein Tageslicht.

Bei der SG Weiterstadt, einem Großverein mit mehr als 2500 Mitgliedern, Abteilungen für nahezu alle gängigen Sportarten mit Ausnahme des Fußballs, ist mittlerweile ein starkes Bewusstsein entwickelt für solche Defizite der wunderschönen Sportanlage in der Kommune nahe Darmstadt.

Vor allem die Mitwirkung an einem Kindeswohlprojekt der Sportjugend Hessen hat den Verein in den vergangenen beiden Jahren noch zusätzlich sensibilisiert. Seither spielt Prävention gegen jegliche Form von Gewalt, vom Mobbing unter Gleichaltrigen bis hin zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch, eine noch wichtigere Rolle im Verein. „Diese Gefahren dürfen gerade nicht tabuisiert werden“, sagt Gießelbach. „Deshalb gehen wir auch bewusst an die Öffentlichkeit, damit jeder sieht, dass wir uns darum kümmern.“

„Was passiert denn, wenn was passiert?“

Gießelbach hat den Prozess als Vorsitzender von der Vereinsspitze aus angestoßen, im Alltag leiten Christiane Greifenstein und Danica Paepcke den Prozess, bei dem sämtliche Übungsleiter kontinuierlich in Fortbildungen mit der Präventionsarbeit vertraut gemacht werden. Greifenstein ist Kinderschutzbeauftragte und leitet hauptberuflich den vereinseigenen Sportkindergarten. Sie hat Erfahrung aus einem Fall, in dem einer Mutter das Kind entzogen werden musste. „Ich betone immer, dass es uns um Kindeswohl geht“, sagt Greifenstein. „Und nicht um Missbrauchsprävention. Das nimmt wenigstens sprachlich ein wenig den Schrecken.“

Einen konkreten Auslöser gab es bei der SG Weiterstadt nicht. Stattdessen waren es Fragen, die vor allem den Vorsitzenden umtrieben. „Meine persönlichen Ausgangsfragen waren: ‚Was passiert denn, wenn was passiert?‘ und ,Was würde ich eigentlich machen, wenn ich einen Verdacht habe, wenn ich glaube, etwas zu beobachten, was gegen das Kindeswohl verstößt oder gar auf Missbrauch hindeuten könnte?‘“, sagt Gießelbach. Er gestand sich ein, dass er die Fragen auf seinen Verein bezogen nicht zufriedenstellend beantworten konnte.

Er überzeugte seine Vorstandskollegen, den Alltag im Verein auf den Kopf zu stellen. „Da waren im Verein nicht alle begeistert. Natürlich gab es die Furcht, ein Thema zu schaffen, wo es eigentlich keins gibt“, sagt er. Manche der 120 Übungsleiter, von denen 78 mit den 1400 Kindern und Jugendlichen zu tun haben, empfanden es anfangs als Schikane, dass der Verein sie zu einer Selbstauskunftserklärung verpflichtete, die über das vom Landessportbund (LSB) auferlegte erweiterte polizeiliche Führungszeugnis hinaus Informationen zu nicht mehr aktenkundigen Straftaten einforderte. „Ein Trainer hat sich verweigert, da mussten wir uns trennen, auch wenn es uns sehr schwerfiel“, sagt Gießelbach. Andere ärgerten sich über zusätzlichen zeitlichen Aufwand für die Weiterbildungen. „Wir haben die allermeisten überzeugen können, dass dieser Aufwand nötig ist, da wir als Verein große Verantwortung für die Kinder haben, aber andererseits auch für unsere Übungsleiter“, sagt Greifenstein.