Sexueller Missbrauch : „Das Vertuschen steht jetzt offiziell fest“

Am Mittwoch ist der Abschlussbericht des Bistums Limburg zu Ihrem persönlichen Missbrauchsfall veröffentlicht worden. Wie haben Sie davon erfahren?

Ich bin vom Bistum am Abend zuvor informiert worden, dass am nächsten Tag der Bericht und persönliche Statements der damals Verantwortlichen auf der Bistums-Homepage veröffentlicht werden. Was tatsächlich in dem Bericht steht, habe ich dann am Mittwoch aus dem Internet erfahren.

Ihr priesterlicher Cousin, der nach dem Tod Ihrer Mutter zu Ihrem Pflegevater ernannt wurde, hat sie zwischen 1986 und 1993 immer wieder sexuell missbraucht. Was haben Sie empfunden, als sie den Bericht gelesen haben, der Ihre Schilderungen vollumfänglich bestätigt?