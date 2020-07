Bouffier zur Drohmailaffäre : „Die Maßnahmen haben nicht ausgereicht“

Ministerpräsident in schwierigen Tagen: Der hessische Ministerpräsident wünscht sich in der Drohmail-Affäre Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt. Bild: Frank Röth

Hessen blamiert sich mit seiner Polizei gerade bundesweit. Gleichzeitig werden Beamte auf dem Frankfurter Opernplatz von Randalierern angegriffen. Können Sie noch ruhig schlafen?

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Ja, ich kann ganz gut schlafen, auch, weil ich weiß, dass die Polizei gute Arbeit macht. Darum hat sie Anspruch darauf, dass wir sie respektvoll behandeln und ihr vertrauen. Die Angriffe, die wir in Frankfurt erleben mussten, bedürfen einer klaren Antwort des Rechtsstaats. Da gibt es nichts zu relativieren. Dass es schwierig ist, in Corona-Zeiten zu feiern, rechtfertigt die Randale nicht. Und es ist nicht zulässig, die Polizei pauschal in eine rechtsextreme Ecke zu stellen.

Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den Ausschreitungen in Frankfurt und dem Verdacht, dass die Polizei etwas mit den Drohbriefen zu tun hat, die seit geraumer Zeit im Umlauf sind?

Das ziehen manche Randalierer als Begründung heran. Aber meine Erfahrung ist eine andere. Es mangelt an Respekt vor der Polizei und dem Staat. Erst vor kurzem wurden Polizei, Feuerwehr und Sicherheitskräfte in Dietzenbach in einen Hinterhalt gelockt. Die Gründe für ein solches Verhalten liegen tief. Womöglich spielt auch die Debatte darüber eine Rolle, ob die Polizei in den USA ein Problem mit dem Rassismus hat.

In mindestens drei Fällen wurden vor dem Versand eines Drohbriefes persönliche Daten der Empfängerinnen von einem Polizeicomputer abgerufen. Der Beamte lässt sich nicht ermitteln, weil zahllose Kollegen die Möglichkeit hatten, dies unerkannt zu tun. Dies hätte doch nach dem ersten Fall im August 2018 nicht mehr möglich sein dürfen, oder?

Ich nehme diese Vorfälle sehr, sehr ernst. Es ist ja nicht so, als wäre nach dem ersten Fall in Frankfurt nichts geschehen. Aber die Maßnahmen haben nicht ausgereicht. Genau deshalb hat der Innenminister ja am Freitag ein, wie ich finde, sehr überzeugendes und umfassendes Programm vorgelegt, wie man so etwas künftig verhindern kann. Das ist übrigens keine Misstrauensbekundung gegenüber der Polizei, sondern eine Maßnahme zum Schutz der Beamten und der Bürger. Denn die Polizei kann man so nicht mehr unter einen Generalverdacht stellen.

Wie viele Drohmails haben Sie bekommen?

Drei oder vier. Wichtig ist es jetzt, die Täter zu ermitteln, die Angst und Schrecken verbreiten.

Die Mails wurden so intelligent und trickreich verschlüsselt, dass es extrem schwierig ist, sie zurückzuverfolgen. Knapp zwei Jahre haben nicht ausgereicht, um den oder die Täter dingfest zu machen. Es ist nicht erkennbar, wie das jetzt noch gelingen soll. Sollte man den Bürgern nicht einfach reinen Wein einschenken und ihnen mitteilen, dass sie sich dieser Fall nicht aufklären lässt?

Zunächst muss alles nur Mögliche unternommen werden, um die Sache aufzuklären. Die Ermittlungsbehörde ist die Staatsanwaltschaft. Sie bestimmt, was zu tun ist, und sie entscheidet auch, was öffentlich mitgeteilt wird oder nicht. Wenn die Staatsanwaltschaft irgendwann zu der Auffassung gelangt, dass ein Tatverdächtiger nicht ermittelt werden kann, muss sie es sagen. Aber ob sie an diesem Punkt ist, weiß ich nicht.

Im Raum steht jetzt die Forderung, den Generalbundesanwalt einzuschalten?

Ein übergreifender Ermittlungsansatz könnte möglicherweise zu Ergebnissen führen. Denn nach allem, was wir wissen, scheint es Zusammenhänge mit Berliner Vorgängen zu geben.

Normalerweise stellt sich der Innenminister immer vor die Polizei. Jetzt aber hat Innenminister Peter Beuth dem Landeskriminalamt öffentlich schwere Vorwürfe gemacht. War das klug?

Der Innenminister hat in der vergangenen Woche nach meiner Erinnerung ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, dass er die Arbeit des Landeskriminalamtes sehr schätzt. Was er moniert hat, war die Art und Weise der Unterrichtung über die Abfrage persönlicher Daten von Polizeicomputern.