Ministerpräsident Bouffier : „Schließen ist einfach, verantwortlich öffnen ist schwierig“

Volker Bouffier hat nach dem Jurastudium in seiner Heimatstadt Gießen im Jahr 1978 eine Kanzlei gegründet. Neben der Arbeit als Rechtsanwalt und Notar engagierte er sich in der hessischen CDU, zunächst als Stadtverordneter und Mitglied des Kreistages. 1978 wurde Bouffier Landesvorsitzender der Jungen Union. 1982 zog er zum ersten Mal als Abgeordneter in den Landtag ein. Fünf Jahre später wurde er Staatssekretär im Justizministerium.

Gestützt wurde Bouffier von einer Gruppe, die sich in der Jungen Union gebildet hatte und wegen ihres regelmäßigen Treffpunktes an einer Autobahnraststätte „die Tankstelle“ genannt wurde. Mit Roland Koch an der Spitze gelang im Jahr 1999 die Übernahme der Regierungsverantwortung in Hessen. Bouffier wurde Innenminister. Ein Jahrzehnt später folgte er Koch in den Ämtern als Ministerpräsident und Parteichef. 2013 bildete Bouffier überraschend eine Regierungskoalition mit den Grünen, die nach den Landtagswahlen im Herbst 2018 mit einer Mehrheit von einer Stimme fortgesetzt wurde und bis heute stabil zusammenarbeitet.

Aufgrund seiner Rolle an der Spitze des schwarz-grünen Bündnisses und als bei weitem dienstältester Regierungschef hat der Unionspolitiker auch auf der Bundesebene Gewicht. Bouffier zählt seit Jahren zu den Unterstützern der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Ringen um den Bundesvorsitz der CDU stand er auf der Seite des heutigen Parteichefs Armin Laschet. Bouffier selbst erzielte bei der Wahl der fünf Stellvertreter mit einem Stimmenanteil von knapp 90 Prozent das beste Ergebnis. Der Neunundsechzigjährige ist verheiratet und hat drei Kinder.

Nach einer am Donnerstag in der F.A.Z. veröffentlichten Umfrage des Instituts Allensbach ist die Zustimmung der Bevölkerung zur Arbeit der Bundesregierung von im August noch 78 Prozent auf 49 Prozent gesunken. Wie ist das zu erklären?

Ich halte den Wert der Zustimmung immer noch für beachtlich unter den Bedingungen einer Ausnahmesituation, die nun fast schon elf Monate herrscht. Die Pandemie stresst die Menschen in vielfältiger Hinsicht, denn sie müssen trotz der vielen Einschränkungen ihren Alltag bewältigen. Und viele verunsichert, dass ihnen eine verlässliche Perspektive fehlt. Aber dennoch müssen wir daran arbeiten, dass die Zustimmung wieder steigt und die Menschen mitnehmen.

Das fragen wir heute Sie: Wie geht es weiter?

Das ist ja das Dilemma, das vermag niemand seriös zu sagen. Dieses Virus und nun auch noch seine Mutationen machen solche Prognosen unglaublich schwierig. Man muss sich doch immer wieder klarmachen: Wir befinden uns in einer Situation, die wir noch nie hatten, es gibt keine Muster, auf die man zurückgreifen kann. Solche Herausforderungen hat der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung, abgesehen von den Hochbetagten, noch nie erlebt.

Sie meinen sogar im Vergleich zu den Erfahrungen im Krieg und in der Nachkriegszeit?

Nur sehr bedingt, denn eigentlich verbietet sich ein solcher Vergleich. Die Menschen hatten 1945/46 Hunger, waren froh, dem Tod entronnen zu sein, sie waren auf der Flucht: Diese Erfahrungen haben heute Gott sei Dank nur noch wenige. Ich nehme wahr, dass gerade ältere Menschen viel Langmut aufbringen und sich vernünftig verhalten. Wer heute um die 30 ist, hat nahezu ständig Aufschwung erlebt und ein ständiges Mehr an Gestaltungsfreiheit. Jetzt ist das alles verboten, was eigentlich Freude macht – aus guten Gründen wohlgemerkt. Dass viele nach einer solchen langen Zeit der Einschränkung ungeduldig werden, wundert mich nicht und dafür habe ich auch Verständnis.