Mikrotunnel unter der A 671 : Drei Wochen allein im Untergrund

246 Meter lang ist der frisch gebohrte Mikrotunnel unter der Autobahn 671 und unter 14 Gleistrassen in Wiesbaden. Der Tunneldurchbruch gilt als Höhepunkt eines 15 Millionen Euro teuren Bauprojekts.

Gefräßig: Tunnelbohrer in der Wiesbadener Unterwelt nebst Arbeitern Bild: ESWE

Mit einer Spezialmaschine hat das kommunale Unternehmen Eswe Versorgung einen 246 Meter langen Mikrotunnel unter der Autobahn 671 und unter 14 Gleistrassen gebohrt. Zentimetergenau erreichte der Bohrer in der zwölf Meter tiefen Baugrube unweit des Bahnhofs Wiesbaden-Ost sein Ziel. Drei Wochen vorher war der Bohrer in 21 Meter Tiefe an der Ecke Unterer Zwerchweg/ Ecke Deponiestraße gestartet worden.

Mit Geschwindigkeiten von acht bis 170 Millimetern pro Minute arbeitete sich die Maschine durch Kalksteinbänke. Bei dem Bohrer handelte es sich um eine ferngesteuerte „Automatische Vortriebsmaschine Nassförderung“ mit einem Außendurchmesser von 1,5 Metern.

15 Millionen Euro teures Bauprojekt

Bis zu zwölf Stunden wurde täglich gebohrt, auch an Wochenenden und Feiertagen. Der Tunneldurchbruch war Höhepunkt eines 15 Millionen Euro teuren Bauprojekts: des Baus einer insgesamt vier Kilometer langen Gashochdruckleitung, die auf einer Länge von 300 Metern unterirdisch verläuft.

Die neue Leitung soll die Versorgungssicherheit des Gasnetzes in Wiesbaden erhöhen und die Lieferung für das im Bau befindliche Kraftwerk im Industriepark Kalle-Albert sicherstellen, das im September angeschlossen wird.