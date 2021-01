Mietspiegel in Wiesbaden : Altbauwohnungen werden noch teurer

Der neue Wiesbadener Mietspiegel ist fertig und soll in den nächsten Wochen dem Magistrat vorgelegt werden, bevor er veröffentlicht wird. Das hat Stadtrat Christoph Manjura (SPD) am Mittwoch bestätigt. Nach Recherchen dieser Zeitung weist der Mietspiegel im Durchschnitt höhere Mieten von fünf bis zehn Prozent aus. Manjura sagte, dies könne insbesondere in diesem Jahr zu Mieterhöhungen führen; er erinnerte aber auch daran, dass Wiesbaden in einer Metropolregion liege: „Es hätte auch schlimmer kommen können.“

Auch Wilfried Woidich, Vorsitzender der Eigentümergemeinschaft Haus und Grund Wiesbaden, teilte mit, dass der Mietspiegel fertig ist und höhere Mieten von bis zu zehn Prozent ausweist. Dies sei ein moderater Anstieg, der teilweise noch unter der jährlichen Inflationsrate liege, denn der neue Mietspiegel bilde die Entwicklung der vergangenen sechs Jahre ab. Die jährlichen Steigerungen betrügen daher ein bis anderthalb Prozent. In diesem Zusammenhang erinnerte der Vorsitzende an die jüngste Gesetzesänderung, die den Erhebungszeitraum von vier auf sechs Jahre verlängert hatte.