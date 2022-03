Ausstellung in Darmstadt : Die erstaunliche Geschichte des „American Heiner“

Er ist wohl der weltweit berühmteste Darmstädter Heiner, obwohl er eigentlich gar kein Darmstädter ist. „Aber wer 150 Jahre in Darmstadt ist, der darf sich auch Heiner nennen“, sagt der Direktor des Landesmuseums, Martin Faass, und zeigt stolz auf ein riesiges Skelett. Im Volksmund sagt man dazu Mammut, in der Ausstellung ist meist von einem Mastodon die Rede, was übersetzt Zitzenzahn heißt. Ein Name, den die Amerikaner dem riesigen Skelett wegen seiner Backenzähne gegeben haben. Allein der Kopf bringt rund 60 Kilogramm auf die Waage.

Das Skelett steht nun im Mittelpunkt einer Sonderausstellung mit dem Titel „American Heiner – Ein Mammut macht Geschichte“, die bis 19. Juni zu sehen ist. Diese Geschichte ist etwas verworren, für die Forscherwelt allerdings höchst interessant, denn genau dieses Skelett hat die Sicht auf die Welt verändert, zumindest in Amerika.