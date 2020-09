Kontrolle der Maskenpflicht : Hessischer Städtetag fordert Vertragsstrafe statt Bußgeld

Aktualisiert am

Reisegäste im öffentlichen Nahverkehr sollen hessenweit eine Vertragsstrafe zahlen müssen, wenn sie sich ohne Mund-Nasen-Bedeckung in Bussen, Zügen oder Straßenbahnen aufhalten. Dafür spricht sich der Präsident des Städtetages, der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) aus. Im nordhessischen Verkehrsverbund habe man eine entsprechende Änderung der Benutzungsbestimmungen eingeleitet. Die Vertragsstrafe soll dafür sorgen, dass zahlen muss, wer ohne Mund-Nasen-Schutz reist. Dann darf das Personal des Verkehrsverbundes sofort an Ort und Stelle kassieren.

Bislang sind dazu nur Polizisten und Ordnungskräfte der Kommunen befugt. Denn nur sie dürfen die Verordnung des Kabinetts ausführen, nach der Maskenverweigerer ein Bußgeld von 50 Euro zu zahlen haben. Polizei und Ordnungsbehörden würden nach dem nordhessischen Modell künftig nicht mehr benötigt, teilte Gesell mit. Es solle darum in ganz Hessen gelten, vor allem für den Verkehrsverbund Rhein-Main (RMV).

Der Hessische Städtetag verspricht sich davon eine höhere Akzeptanz der öffentlichen Verkehrsmittel. „Viele nutzen derzeit den Nahverkehr nicht, weil sie Angst davor haben, sich anzustecken. Menschen ohne Maske heizen diese Befürchtungen an“, so Geselle. „Es ist daher richtig, durch überraschende Kontrollen die Zahl der Mundschutzverweigerer klein zu halten.“ Die Ordnungskräfte in den Städten seien schon überlastet und könnten allenfalls vereinzelt sporadisch an Kontrollen mitwirken.

Der RMV wies die Forderung zurück. „Die Maskenpflicht ist etwas anderes als eine fehlende Fahrkarte, weshalb eine Vertragsstrafe zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen nur von geschultem Sicherheitspersonal verhängt werden sollte“, teilte der Verbund der Deutschen Presse-Agentur mit. Vor allem die mittelständischen Verkehrsunternehmen verfügten nicht über eigenes Sicherheitspersonal, und die Prüf- und Servicemitarbeiter seien nicht für möglicherweise entstehende Konfliktsituationen ausgebildet. Das Thema soll am Mittwoch in einer Konferenz der Verkehrsminister aus Bund und Land erörtert werden.