Studie von vier Universitäten : Maskenpflicht senkt Zahl der Corona-Infektionen

Die Maskenpflicht hilft offenbar beim Eindämmen der Corona-Pandemie. Das zeigt eine Studie, an der Forscher von vier Hochschulen beteiligt waren, darunter die Universität Mainz. Die Wissenschaftler haben die Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen in Jena mit denen in ähnlichen Städten verglichen. In Jena wurde der Mund-Nase-Schutz am 6. April für viele Situationen vorgeschrieben, in denen der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Um die Wirkung beurteilen zu können, konstruierten die Forscher aus den Daten anderer Städte und Kreise ein „synthetisches“ Jena, das hinsichtlich Bevölkerungsstruktur und Entwicklung der Epidemie der realen Stadt stark ähnelt, in dem die Maskenpflicht aber erst später eingeführt wurde. In diesem Modell stieg die Zahl der Infektionen binnen 20 Tagen nach Einführung der Pflicht von 142 auf 205 – im echten Jena erhöhte sie sich nur von 142 auf 158. Signifikante Unterschiede zeigten sich auch zwischen Kommunen, die den Mundschutz vom 22. April an verlangten, und jenen, die dies erst vom 27. April an oder später taten.

„Signalfunktion für die Bevölkerung“

„Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einführung der Maskenpflicht in den jeweiligen Kreisen zu einer Verlangsamung der Ausbreitung von Covid-19 beigetragen hat“, äußert Klaus Wälde, Professor für Volkswirtschaft an der Universität Mainz. Die Ergebnisse der Studie passten zu der Einschätzung von Epidemiologen und Virologen, dass ein Mund-Nase-Schutz den Luftstrom beim Sprechen hemme und dadurch die Übertragung infektiöser Partikel eingedämmt werde.

Wälde hält es außerdem für möglich, dass die Masken eine Art Signalfunktion für die Bevölkerung haben, sich an die Kontaktbeschränkungen zu halten. „Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine Maskenpflicht ein Baustein auch für die weitere Eindämmung von Covid-19 ist.“

Links zum Diskussionspapier des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit mit den Ergebnissen der Studie:

http://ftp.iza.org/dp13319.pdf

https://download.uni-mainz.de/presse/03_wiwi_corona_masken_paper_zusammenfassung.pdf